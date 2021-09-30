建軍「站藝術節」三檔精彩演出帶民眾觀戲轉好運

今年是南風劇團於建軍跨域基地藝術村經營的最後一年，10月展開的「站藝術節」規劃3檔精彩自製節目，整體以「轉運」為藝術節主軸發展的定位，結合建築交通轉運的原始意涵，翻轉、轉彎、轉域，帶來《藝起。秋》、《以我為名的那顆星》、《越，過站不停》三檔精彩演出。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-09-30 15:04:44
建軍跨域基地藝術村執行長亦是南風劇團團長陳姿仰表示，105年開始進入建軍，從整修活化場域開始至今，歷經了藝術節、藝術家駐村、短期駐村、劇團演出、工作坊、論壇、展覽等活動，一切從無到有，這裡一直都是鼓勵藝術家跨域的能量基地，也是高雄少數的非官方藝術村。
高市府文化局副局長簡美玲表示，感謝南風劇團這5年期間在建軍跨域基地藝術村的點滴耕耘，讓一切從無到有，從藝術工作者培育發展到藝術村營運，真的非常不簡單。接下來，我們也正整理衛武營公園的3連棟R棟，期待這裡的藝術創造能量可以延續過去，希望下一「站」，會更好。
建軍跨域基地今年站藝術節3檔戲劇演出，都是建軍裡的藝術家以及特別培育的導演所發展出來的創作，整體藝術節表演藝術類由10月2日至10月24日，包含以舞蹈、藝術創作以及音樂結合的《藝起。秋》；而以小王子文本結合三個不同世代的創作《以我為名的那顆星》將讓觀眾再次讓小王子帶自己回到屬於自己的那顆星。
而《越，過站不停》則以建軍跨域基地藝術村環境為背景，將帶大家邊走入建軍跨域基地一邊看戲，為表演藝術類在建軍跨域基地畫下最後尾聲。更多資訊請上建軍跨域基地藝術村粉絲專頁，或上KKTIX搜尋站藝術節。