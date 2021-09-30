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棒球迷看過來！家樂福進駐桃園青埔　推看球必備派對美食

▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔。（圖／記者劉雅文拍攝）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔。（圖／記者劉雅文拍攝）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

記者劉雅文／台北報導

2021-09-30 15:53:11｜2021-09-30 15:58:47

不懼疫情影響，通路業者持續展店，量販龍頭家樂福這回觸角伸到桃園青埔，從10月起進駐環球百貨商場，在商場內開設約600坪大的社區型量販分店，不僅主打家庭客所需商品，因為鄰近桃園棒球場，希望搶攻看球商機，也特別推出各類派對美食、酒類商品。

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家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，為家樂福旗下量販第3家進駐百貨的分店，看準了鄰近球場的消費需求，特別設置大量的熟食區，提供披薩、炸物、便當，以及大量的酒類商品等外帶美食，解決球迷的飲食需求。

▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，特別設置大量的熟食區，提供披薩、炸物、便當，以及大量的酒類商品等外帶美食。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，特別設置大量的熟食區，提供披薩、炸物、便當，以及大量的酒類商品等外帶美食。（圖／記者劉雅文拍攝）
家樂福表示，比起南港先前開業的社區型量販，青埔分店鎖定族群不同，也做出品項差異化，像是酒類商品的品項就足足多出兩成，也設置各類冰櫃，希望提供即食、即飲需求，將年輕人觀賽、開派對最愛的冰鎮啤酒、烤雞、披薩等熟食完整鋪貨。

▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，因為鄰近球場，設置大型酒品、飲品冰櫃。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，因為鄰近球場，設置大型酒品、飲品冰櫃。（圖／記者劉雅文拍攝）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
另外，家樂福依據青埔交通優勢設計「社區快捷」型態量販，將鄰近桃園捷運及高鐵的優勢發揮，為符合通勤族的消費型態，強化了店內取貨的功能，鼓勵民眾搭配APP在通勤過程中消費下單，到站就可直達家樂福取貨。

▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，為符合通勤族的消費型態，強化了店內取貨的功能。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，為符合通勤族的消費型態，強化了店內取貨的功能。（圖／記者劉雅文拍攝）
家樂福近年也積極推廣友善環境標章及倡議永續消費理念，這回進駐桃園也開設家樂福概念店，不僅「裸賣」清潔劑，希望推動環保、減塑，還邀請地方創生團隊「大溪味」進行虛擬移居策展，讓在地小農產品及工藝職人作品，能夠被消費者看見。

▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，積極推廣友善環境標章及倡議永續消費理念。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，積極推廣友善環境標章及倡議永續消費理念。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，邀請地方創生團隊「大溪味」進行虛擬移居策展，讓在地小農產品及工藝職人作品被看見。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，邀請地方創生團隊「大溪味」進行虛擬移居策展，讓在地小農產品及工藝職人作品被看見。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，「裸賣」清潔劑，希望推動環保、減塑。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲家樂福全新社區型量販店插旗桃園青埔，店內也開設概念店，「裸賣」清潔劑，希望推動環保、減塑。（圖／記者劉雅文拍攝）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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