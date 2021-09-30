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一碼在手「輕」近好生活　高雄輕軌QR碼刷乘上線

▲高雄輕軌10月1日開放QR Code乘車碼刷乘，搭配MeNGo行動整合服務領先全國輕軌營運服務之先。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄輕軌10月1日開放QR Code乘車碼刷乘，搭配MeNGo行動整合服務領先全國輕軌營運服務之先。（圖／高市府捷運局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-09-30 17:00:00

高雄智慧交通再升級，高雄輕軌10月1日開放QR Code乘車碼刷乘，搭配MeNGo行動整合服務領先全國輕軌營運服務之先。為優化高雄輕軌營運服務，高雄市捷運局、高雄市交通局及高捷公司攜手在全國第一條輕軌系統高雄輕軌完成建置QR Code掃碼系統。屆時搭乘輕軌乘客可選擇現場購票、電子票證(一卡通、悠遊卡、iCash)以及QR碼，支付更多元，「輕」近好生活。

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▲高雄輕軌10月1日開放QR Code乘車碼刷乘，搭配MeNGo行動整合服務領先全國輕軌營運服務之先。（圖／高市府捷運局提供）
▲高雄輕軌10月1日開放QR Code乘車碼刷乘，搭配MeNGo行動整合服務領先全國輕軌營運服務之先。（圖／高市府捷運局提供）
捷運工程局表示，隨著科技日趨進步，大眾運具支付方式從早期硬幣/紙鈔演變為信用卡、電子票證等多樣型態，目前全國大眾運輸多以現金或電子票證支付，其中電子票證的一卡通、悠遊卡、iCash發卡量各已突破一千五百萬張以上，顯示民眾對於行動支付需求。目前搭乘高雄輕軌可使用電子票證及現場購票(紙票)，今(110)年6月高雄輕軌開始建置QR Code掃碼系統，於原有驗票機加裝QR Code掃描裝置，10月1日QR Code乘車碼刷乘上線後，將可省卻翻找零錢或電子票證(卡片)困擾，進出車廂、車站時只須將手機上行動支付QR Code乘車碼，對準車上或月台驗票機感應區，一掃即能完成驗票作業，體現一碼在手，便捷暢行交通服務。因目前仍處防疫期間，使用非接觸式QR Code乘車碼刷乘，也有助政府及民眾防疫工作落實。

捷運工程局說，高雄捷運2018年率先開通高捷QR Code乘車碼刷乘，今也將其推行經驗移植到高雄輕軌營運服務。企盼高雄輕軌QR Code乘車碼上線，將可瞭解乘客更具體使用行為，提供未來輕軌班距規劃、列車調度、維修服務等工作內容，打造更具人性化、智慧化的營運服務。有關輕軌QR Code乘車碼使用詳情可至高雄捷運公司官網查詢。

高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike2.0均已升級與建置完成QR Code掃碼系統，提供民眾搭乘公共運輸多元支付選擇，高雄市府延續本市推動交通運輸結合智慧交通的理念，將MeNGo行動整合服務再進化，即將推出全新跨運具、時間更彈性、價格更實惠的「MeNGo+ 24、48、72小時暢行方案」，同步提供實體卡及以QR Code乘車碼。

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