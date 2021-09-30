一碼在手「輕」近好生活　高雄輕軌QR碼刷乘上線

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捷運工程局表示，隨著科技日趨進步，大眾運具支付方式從早期硬幣/紙鈔演變為信用卡、電子票證等多樣型態，目前全國大眾運輸多以現金或電子票證支付，其中電子票證的一卡通、悠遊卡、iCash發卡量各已突破一千五百萬張以上，顯示民眾對於行動支付需求。目前搭乘高雄輕軌可使用電子票證及現場購票(紙票)，今(110)年6月高雄輕軌開始建置QR Code掃碼系統，於原有驗票機加裝QR Code掃描裝置，10月1日QR Code乘車碼刷乘上線後，將可省卻翻找零錢或電子票證(卡片)困擾，進出車廂、車站時只須將手機上行動支付QR Code乘車碼，對準車上或月台驗票機感應區，一掃即能完成驗票作業，體現一碼在手，便捷暢行交通服務。因目前仍處防疫期間，使用非接觸式QR Code乘車碼刷乘，也有助政府及民眾防疫工作落實。
捷運工程局說，高雄捷運2018年率先開通高捷QR Code乘車碼刷乘，今也將其推行經驗移植到高雄輕軌營運服務。企盼高雄輕軌QR Code乘車碼上線，將可瞭解乘客更具體使用行為，提供未來輕軌班距規劃、列車調度、維修服務等工作內容，打造更具人性化、智慧化的營運服務。有關輕軌QR Code乘車碼使用詳情可至高雄捷運公司官網查詢。
高雄市捷運、公車、輕軌、渡輪及YouBike2.0均已升級與建置完成QR Code掃碼系統，提供民眾搭乘公共運輸多元支付選擇，高雄市府延續本市推動交通運輸結合智慧交通的理念，將MeNGo行動整合服務再進化，即將推出全新跨運具、時間更彈性、價格更實惠的「MeNGo+ 24、48、72小時暢行方案」，同步提供實體卡及以QR Code乘車碼。