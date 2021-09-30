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籲集中火力罷免林昶佐「清林散昶」盼儘速成案綁1218公投

▲ 籲集中火力罷免林昶佐「清林散昶」盼儘速成案綁1218公投（圖／新頭殼）
▲ 籲集中火力罷免林昶佐「清林散昶」盼儘速成案綁1218公投（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-09-30 16:38:25

針對發動罷免無黨籍台北市中正萬華區立委林昶佐（Freddy）卻傳出鬧雙胞事件，分別為北市議員鍾小平團隊及在地泛藍青年組成的「清林散昶」。「清林散昶」領銜人團周世雄、廖繼斌及姚冠均今（30日）呼籲，將集中火力罷免，主張兩團隊使用同版本格式連署書，第二階段目標為3萬至3萬5000份連署，希望能與12月18日四大公投案同天舉行。

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周世雄說，「清林散昶」團隊認為罷免行動應由公民團體來主導較為適當，避免由現任議員主導，怕模糊罷免本質。針對第二階段連署門檻，中正萬華區立委選區約25萬名選民，有效罷免門檻為10%，約2萬5000份有效連署書，但還要扣除掉可能字跡較為潦草、無法辨識、資料不完整等，保險準備份數應達3萬至3萬5000份。

周世雄提到，8月26日至中選會領取表格時，發現有兩種不同樣式，「清林散昶」團隊的是標楷體、鍾小平團隊則是細明體，很容易混淆，且中選會規定互不援引，兩表格放一起同時送件，會變成一份有效、一份無效，團隊第二階段將先使用鍾小平團隊連署書來達標，火力集中，讓罷免案順利舉行。

而「清林散昶」領銜人之一、二二八國家紀念館首任館長廖繼斌表示，希望罷免林昶佐一案能與現在已經定案的12月18日四大公投案同時日同日舉行。他還說，二二八國家館也在中正萬華選區，是前總統馬英九任內，由他負責開館，為什麼選這裡開館？與林昶佐有關，他稱，林能有今天的飛黃騰達，搞到勞民傷財，那麼多人想罷免，始作俑者就是現任二二八國家紀念館館長楊振隆。

廖繼斌也重提楊振榮曾在高中時期將導師砍死往事，希望將上任的國民黨主席當選人朱立倫好好聽。他認為，行政院長蘇貞昌曾說「當著人家面把小孩的頭砍下，是天地不容」，但蘇現在還力保這種人、任命這種人當二二八館長？

新聞來源為Newtalk 新頭殼

「清林散昶」領銜人、二二八國家紀念館首任館長廖繼斌。 圖：周煊惠 / 攝
「清林散昶」領銜人、二二八國家紀念館首任館長廖繼斌。 圖：周煊惠 / 攝

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