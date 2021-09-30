外送爽點「九層塔炒飯」！他興奮一開秒揉眼睛 全場笑翻
炒飯是台式小吃常見的菜色，大火快炒讓米飯粒粒分明，且香氣四溢，還可以依照喜好加入各式配料，深受不少饕客喜愛。不過，就有網友抱怨，他日前透過外送平台叫了一份「九層塔炒飯」，沒想到打開一看，卻讓他瞬間傻眼，也忍不住揉一揉眼睛，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 15:49:50
原PO在《爆怨公社》表示，他透過外送平台點了九層塔炒飯、乾炒鱔魚意麵，結果餐點到了後，便興奮打開一看，卻發現只有一顆炒蛋，雖然還是有加九層塔，但他翻了半天，連一粒米都沒看到，讓他崩潰直呼「在下我眼睛不太好，請幫我確認一下，這到底是炒飯呢？還是炒蛋？」
貼文曝光後，網友們紛紛笑說，「他知道你在戒澱粉吧」、「哇…這個看起來…對不起，我眼睛也不太好」、「找出一粒米，只要有粒米的存在他就是蛋炒飯」、「九層塔煎蛋…有附一碗白飯嗎」、「老闆認為米比較貴，所以蛋放比較多啦」、「這是一份九層塔炒飯不加飯」、「笑死，至少幫你加蛋，不然只剩九層塔」。
事後，原PO在留言區補充，店家的菜單裡真的有「九層塔炒蛋」，因此推測是老闆做錯了。其他人看完也都認同，「做錯啦，但是看起來滿好吃的」、「肯定是做錯無誤」、「應該是沒想到會有兩份主食吧」。（編輯：許智超）