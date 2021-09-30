NBA／Wiggins不打勇士反而賺到？每缺陣一場省將近4千萬
金州勇士球星Andrew Wiggins堅持不打疫苗，按照規定他將無法在金州勇士主場出賽，這對於球團來說是很傷腦筋的問題。不過根據薪資專家Bobby Marks報導，若Wiggins無法出賽，勇士每一場比賽將可以省下約138萬美元。
記者黃建霖/綜合報導
2021-09-30 15:58:53
NBA新賽季在即，聯盟也嚴陣以待確實做好防疫措施，而雖然官方沒有強制球員一定要打疫苗。但部分城市規定若相關工作人員沒接種疫苗，將無法在主場進行比賽。
勇士所在的舊金山，當局的衛生部門要求所有12歲以上的大型戶外活動參與者必須接種新冠疫苗。但球隊先發前鋒Wiggins卻堅持不打，個人也向NBA申請以宗教原因得到豁免，不過聯盟在研究了他的狀況之後，予以拒絕。
Marks分析道，如果Wiggins因此被停賽，那麼每缺席一場比賽他都要被扣除38.5萬美元(約1072萬台幣)；而更驚人的是，每當他被罰款，勇士隊都會節省大約100萬美元(2784萬台幣)豪華稅支出。
照這樣來算，Wiggins每缺一場，勇士就少給138.5萬美元(3856萬台幣)，而若是他整季主場都不打，那勇士就可以省下約4千萬美元的豪華稅(約11億1138萬台幣)。