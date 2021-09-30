恩主公醫院施打未稀釋BNT 25人有11人住院治療中
恩主公醫院因為施打未經過稀釋的BNT疫苗而引發軒然大波，今日更傳出有一對母子因此出現心臟不適、呼吸喘症狀，指揮中心今（30）日於記者會上表示，目前狀況穩定，但25人中仍有11人住院。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-30 15:57:17｜2021-09-30 16:03:39
針對未稀釋BNT疫苗的烏龍，指揮官陳時中指出：「基本上這是一個行政上疏失！」目前看起來對於BNT疫苗整體的打氣沒影響，至於國外情形，超打的部分也沒特別傳出不好結果。
而醫療應變組副組長羅一鈞則說明，這對母子是昨天陸續表示心臟不適跟呼吸喘會，有就醫，目前回報狀況還算穩定，醫院也會就這部分繼續協助，預防性住院民眾有幾位也陸續出院，不過，還有11位住院中。
鶯歌永福宮接種站27日上午進行BNT疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，25名民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液。
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