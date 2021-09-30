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恩主公醫院施打未稀釋BNT　25人有11人住院治療中

▲指揮中心今（30）日於記者會上表示，目前狀況穩定，但仍有11人住院。圖為指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心今（30）日於記者會上表示，目前狀況穩定，但仍有11人住院。圖為指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-09-30 15:57:17｜2021-09-30 16:03:39

恩主公醫院因為施打未經過稀釋的BNT疫苗而引發軒然大波，今日更傳出有一對母子因此出現心臟不適、呼吸喘症狀，指揮中心今（30）日於記者會上表示，目前狀況穩定，但25人中仍有11人住院。

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針對未稀釋BNT疫苗的烏龍，指揮官陳時中指出：「基本上這是一個行政上疏失！」目前看起來對於BNT疫苗整體的打氣沒影響，至於國外情形，超打的部分也沒特別傳出不好結果。

而醫療應變組副組長羅一鈞則說明，這對母子是昨天陸續表示心臟不適跟呼吸喘會，有就醫，目前回報狀況還算穩定，醫院也會就這部分繼續協助，預防性住院民眾有幾位也陸續出院，不過，還有11位住院中。

鶯歌永福宮接種站27日上午進行BNT疫苗接種作業時，恩主公醫院疑醫療作業疏失，25名民眾遭施打未經稀釋的BNT疫苗原液。

▲中央流行疫情指揮中心30日公布無本土新增確診個案，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心30日公布無本土新增確診個案，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增7例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，國內本土確診累計維持14581例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增7例新冠肺炎確定病例，均為境外移入，國內本土確診累計維持14581例。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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