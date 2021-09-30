李四川再被點名選高雄　朱立倫：所以他今天不敢來

國民黨黨主席朱立倫的全台感恩之旅，今（30）天下午到高雄市議會和議員交流，朱立倫則說，明年年底的選舉是最重要的，市長一定要找最強的候選人出來，高雄要贏回來，對於媒體提問是否會找李四川來選高雄市長，朱立倫笑說：「就是因為這樣，所以他今天不敢陪我來」。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-30 16:16:24
高雄市議會議長曾麗燕表示，明年是重要的選舉，首先就是要團結，弭平小小的分裂，高雄市目前沒有主委，要有主委才能團結為明年選舉打拼，要趕快進入狀況當選才能過半，這非常重要，請主席能夠儘快給明確答案，最重要就是市長人選要快點出爐。
朱立倫認為，國民黨要「全面作戰」，全力支持全面作戰，主要就是3+11、疫苗、紓困發現金等爭議，國民黨就是站在民意這一邊，堅持到底，「強起來、硬起來、團結起來」，接下來就是3Q罷免案、4個公投案，通通都要站在民進黨的對立面，就是對民進黨執政的不信任。
朱立倫也強調，下周二正式就任後就會立刻接手，會在最快的時間回應大家，並在最快時間決定高雄的主委，接下來不論是市長、議員等選舉的提名方式，會和大家共同商量。
對於媒體追問是否會找來李四川代表國民黨參選高雄市長，朱立倫笑說，就是因為這樣，所以他今天不敢陪我來，主席並沒有預設立場，感謝大家對國民黨的關心，就任後會用最快的速度，趕快派專任的主任委員，就可以根據初選辦法或是徵召辦法辦理。