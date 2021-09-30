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病毒變種的速度相當快，世界衛生組織（WHO）針對新冠病毒，公布4種「高關注變異株」（Variants of Concern, VOC），分別為英國（Alpha）、南非（Beta）、巴西（Gamma）、印度（Delta）變異株。「高關注變異株」指的是，具有「因棘蛋白突變」導致降低抗體的中和能力、增加病毒傳播力及疾病嚴重性，甚至可能會影響現有的診斷工具並造成疫苗保護力下降。其中，Alpha與 Beta 的傳染力高於原始病毒株50%以上，但英國公共衛生署（PHE）公布的數據中，Delta的傳染力又比Alpha高50%以上，也就是比原始病毒株高出至少2倍。
天生體質對疫苗反應差 也是突破性感染主因
若Delta大肆進攻，恐造成一波突破性感染，李文祺分析容易造成突破性感染的高風險族群，第一，有的人天生對疫苗反應較差，例如在B型肝炎疫苗的研究中，約有5%到10%接種B型肝炎疫苗的人，體內產生的抗體較少，新冠疫苗也有類似的發現，因此這類族群較容易引發突破性感染。
除了天生的體質外，李文祺表示，中高齡者（40歲以上）及慢性病患，或比如因癌症需要化療者，其抗體效價也比常人低，且根據美國疾病管制中心（CDC）統計，住院或死亡案例中，高達75%為65歲以上、免疫系統較弱的高齡族群。
李文祺認為，要避免突破性感染，在國內外的研究，最有效的方法就是一定要去打疫苗。疫苗雖然不是全能，但對於避免感染、降低住院及重症風險還是有顯著效果；再者，目前臨床也顯示，突破性感染個案，其實引發重症的案例相當少。
家庭醫學科醫師李龍騰也表示，若要預防突破性感染造成住院和死亡的案例，關鍵除了加強疫苗覆蓋率之外，搭配非藥物介入（Non-pharmaceutical interventions, NNPIs），意即以非藥物、疫苗的方式，如加強衛生教育宣導（勤戴口罩、勤洗手、維持社交距離等）及定期環境消毒，來減緩疫情延燒的速度才是當務之急。
資料來源：健康醫療網 打完2劑疫苗仍染Delta 醫分析這族群要小心
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