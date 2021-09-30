調查：十大爆紅台股榜小型股勝　電動車、第三代半導體夯

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除了電池原料，電動車也引爆第三代半導體商機，入榜的有第3名的二極體供應商朋程，積極研發碳化矽材質的金氧半場效電晶體模組等產品；第6名為車用IC為重點研發的台半，今年前8月累計營收年增率達28%，近期受法人買盤青睞；以及擠身第10名的太極，跨足開發碳化矽基板，若順利驗證完成，預計年底有機會進入量產。同樣受惠車用題材的還有IC測試場欣銓拿下第8名，除了新建廠房提升產能，也將持續投入車用電子、安控測試技術，爭取更多訂單。
此外，同樣入榜的還有控制IC廠創惟持續拓展到Type-C市場，並成功卡位蘋果及微軟供應鏈，受網友看好其遠距商機熱度。而矽瑪，進入佳世達集團後，又併購同星科技股權，跨入商用電腦擴充基座市場帶動業績成長，上半年稅後每股盈餘較去年同期顯著增長。
五大爆紅ETF榜部分，首次出現新面孔，中信中國高股息（00882）、及中信關鍵半導體（00891）橫空入榜，分別拿下冠、亞軍。中信中國高股息（00882）成分股多為金融、地產股，近期因中國恒大危機引發市場擔憂而跌勢兇猛，引發網友關注；而在5G、電動車、智慧IoT等新科技持續突破下，拉抬半導體產業應用和需求，也造就中信關鍵半導體（00891）近期的高人氣。
再來則是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）緊接在後，在利率偏低的環境下，高股息相關ETF倍受市場青睞，投資人為追求收益進帳，選擇標的依舊傾向較高股息殖利率、持續配息、分散風險的商品。至於榜上常客-國民ETF元大台灣50（0050）則與上一季同樣維持在第5名。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。