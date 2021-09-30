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調查：十大爆紅台股榜小型股勝　電動車、第三代半導體夯

▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第三季「十大爆紅台股榜」，發現罕見噴出小型股，聚焦電動車、第三代半導體。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）
▲Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第三季「十大爆紅台股榜」，發現罕見噴出小型股，聚焦電動車、第三代半導體。（圖／Yahoo奇摩股市App提供）

記者許家禎/台北報導

2021-09-30 16:23:54

有App業者剖析最受網友關注的台股標的，公布第三季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」。在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，「十大爆紅台股榜」罕見噴出小型股，且棄船票搶車票，集中「電動車」題材，帶動化工股、第三代半導體異軍突起。另外「五大爆紅ETF榜單」則是首次出現新面孔。

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Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，公布第三季「十大爆紅台股榜」。業者指出，在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，該榜單少見沒有任何一檔大型股入榜，網友轉為查詢小型股，集中關注「電動車」供應鏈。永續意識抬頭，在全球碳中和、淨零碳排政策的全力扶植下，電動車進入高速成長階段，鋰電池材料需求大增，相關技術發展成熟且進入量產經濟規模，正極材料廠美琪瑪及康普、隔離膜廠明基材、電解液添加劑廠聚和，皆被看好長線發展空間，股價表現搶眼吸引網友目光，分別搶下第1、2、5、7名。

除了電池原料，電動車也引爆第三代半導體商機，入榜的有第3名的二極體供應商朋程，積極研發碳化矽材質的金氧半場效電晶體模組等產品；第6名為車用IC為重點研發的台半，今年前8月累計營收年增率達28%，近期受法人買盤青睞；以及擠身第10名的太極，跨足開發碳化矽基板，若順利驗證完成，預計年底有機會進入量產。同樣受惠車用題材的還有IC測試場欣銓拿下第8名，除了新建廠房提升產能，也將持續投入車用電子、安控測試技術，爭取更多訂單。

此外，同樣入榜的還有控制IC廠創惟持續拓展到Type-C市場，並成功卡位蘋果及微軟供應鏈，受網友看好其遠距商機熱度。而矽瑪，進入佳世達集團後，又併購同星科技股權，跨入商用電腦擴充基座市場帶動業績成長，上半年稅後每股盈餘較去年同期顯著增長。

五大爆紅ETF榜部分，首次出現新面孔，中信中國高股息（00882）、及中信關鍵半導體（00891）橫空入榜，分別拿下冠、亞軍。中信中國高股息（00882）成分股多為金融、地產股，近期因中國恒大危機引發市場擔憂而跌勢兇猛，引發網友關注；而在5G、電動車、智慧IoT等新科技持續突破下，拉抬半導體產業應用和需求，也造就中信關鍵半導體（00891）近期的高人氣。

再來則是元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）緊接在後，在利率偏低的環境下，高股息相關ETF倍受市場青睞，投資人為追求收益進帳，選擇標的依舊傾向較高股息殖利率、持續配息、分散風險的商品。至於榜上常客-國民ETF元大台灣50（0050）則與上一季同樣維持在第5名。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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