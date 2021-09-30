談憲改　姚嘉文：除18歲公民權　民進黨應討論更大的議題

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民進黨立委陳亭妃則說，現在總統與立委選舉從2012年起合併，但因為憲政憲法都沒有去修正，所以立委在2月1日就職，但總統要到5月20日才就職，有4個月的空窗期。在準備交接的空窗期中，即將卸任的總統無法做重大決策，將上任的總統只會每天被追問內閣是誰，但也完全動不了，希望這次修憲議題討論後，總統立委的就職日期可以做一致性的調整。
陳亭妃也說，這陣子很多次討論修憲到底是要修本文，還是增修條文，過去大概都是修增修條文，沒有碰觸到本文，大家討論下來覺得這好像變成怪象，本文都沒動，這個憲法是否符合台灣未來發展時宜，值得討論。她也強調，正國會不希望修憲只提到18歲公民權，因為要探討一次修憲工程很困難，希望不要浪費每一次的機會。
總統府資政姚嘉文則說，民進黨憲改小組開過3次會，討論了包含監察院、考試院廢除等，但要讓立委接受、民間接受還需要時間，法律上不應花太多時間，但宣傳等工作就非常重要，建議立委除在立院討論以外，在社會上的說明教育也非常重要。
東海大學政治學系教授沈有忠說，修憲契機打開了，就不應該白白浪費。雖然每次結果比較悲觀失望，最後會因為政治因素或門檻過高因素雷聲大雨點小，但這樣子的討論跟不斷凝聚共識是有意義的，就像台灣有天會邁向國家正常化，中間每次過程都是累積能量。
沈有忠說，憲法精神包含國家型態、政府架構、人權等三塊，人權是最少爭議的，其次是政府體制，最具有爭議的就是國家型態、國家主權。如果能用社會已有廣大共識的修改議題，包裝其他國家正常化，向政府組織等，可能可以減少一些阻力。
沈有忠說，關於總統與立委任期，他主張調整總統任期，因為要配合很多政府機關運作，動立法委員的任期的話，社會成本會比較高；如果調整總統任期，讓新任總統在3月就任，立法委員維持2月就任，以憲政邏輯來講，先立委、再總統跟行政院，是很好的。
另姚嘉文會後接受媒體訪問時也提到，目前修憲還有很多問題現在都沒有在動，中央黨部的憲改小組討論18歲公民權、廢考監等，但像國名、領土、地方制度等，小組都沒有討論，這樣有點像立法院民進黨團的提案後援會，不是立法委員的話，就覺得很委屈。
姚嘉文強調，不是反對這些提案，但民進黨不應該只討論立法院這幾個案，外界期待民進黨要討論比較大的問題，討論以後還要跟群眾說明，但現在因為疫情也無法到處演講，所以民進黨憲改小組現在能夠做的，就是支援。