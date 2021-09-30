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動滋券2.0累積957萬多人次登記　運動產業紓困4.0達陣

▲運動產業紓困4.0達陣，動滋券2.0振興接力。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.01）
▲運動產業紓困4.0達陣，動滋券2.0振興接力。（圖／鍾東穎攝 ,2021.09.01）

記者鍾東穎/台北報導

2021-09-30 17:21:49

教育部體育署已於9月16日宣布動滋券2.0出擊再現，民眾自9月22日起至五倍券共通平台(5000.gov.tw)登記抽籤，截至9月30日下午3時止，共累計約957萬4,340人次登記，同時也邀請業者9月23日起至動滋網(500.gov.tw)註冊，成為動滋券2.0的合作業者。

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動滋網亦提供線上售票平台API串接功能，有線上抵用動滋券需求之運動產業業者可多加利用，共同加碼挺運動。動滋券2.0相關訊息可上動滋網查詢或電洽客服專線02-7752-3658。

動滋券2.0是配合行政院振興五倍券政策振興消費，預望引導民眾持動滋券使用於「看比賽」、「做運動」等受疫情影響較嚴重之核心產業，並以振興券領頭、業者加碼促銷方式，強化整合宣傳，刺激民眾持振興及加碼券投入運動產業消費，以擴大整體振興效益。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情(COVID-19)的嚴峻衝擊，教育部體育署配合行政院「防疫、紓困、振興」政策，針對受疫情影響衝擊營運的運動產業業者，自去(109)年第2季起陸續推出協助運動產業紓困振興方案。去年紓困2.0及3.0均已執行完畢，今(110)年5月間因國內疫情升溫，運動產業配合第三級防疫警戒完全停止相關營運，運動場館業者受政府命令停業及停止辦理活動賽事，嚴重衝擊營運，為協助本次運動事業及相關從業人員，教育部體育署先前爭取特別預算第3次追加預算總計12.01億元辦理紓困4.0，自110年6月4日至110年8月31日止受理申請，目前已受理執行完畢。

截至今(30)日止，運動產業4.0紓困累計核定11,643件，金額共約14億4,565萬元，其中核定運動事業2,391件，金額共約10億7,557萬元；核定從業人員9,252件，金額共約3億7,008萬元。並依核定撥款件數類別統計，運動從業人員補助類別占比以「運動休閒教育服務業57.40％」及「運動場館或設施營建業28.01％」為主；運動事業補助類別占比亦以「運動休閒教育服務業50.69％」及「運動場館或設施營建業35.63％」分佔前兩名，顯示該兩運動產業業別係本次受創最重的行業。


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