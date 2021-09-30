前議長程清水首創3度代理屏東市長 上午交接宣誓就職
屏東市長林恊松因涉貪一審被判刑7年，屏東縣政府依地方制度法將林恊松停職，縣長潘孟安認為需無縫接軌屏東市政，再度找76歲前議長程清水，昨天屏縣府發佈程清水第3度代理屏東市長一職，今(30日)上午11時在屏東市公所辦理交接，首創3度代理屏東市長由同一人代理的紀錄。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-30 18:07:29
屏東市第18屆代理市長宣誓就職暨交接典禮，在屏東市公所會議室舉行，由屏東縣政府民政處長徐富癸監交，市長林恊松親自出席將印信交接代理市長程清水。
市長林恊松沒有發言，但在臉書表達心聲，從政以來沒有任何詐取非法財物的行為與意圖，一切都是自己太輕忽，強調問心無愧，公道在人心，希望二審法院能還他清白。
程清水是國民黨籍，但與民進黨籍的縣長潘孟安交情良好，曾任2屆屏東縣議長、1屆副議長，程清水在交接後接受媒體訪問時表示，他年事已高，原本希望潘孟安能找其他適合人選，但潘孟安關心屏東市的建設，不斷找他懇談，認為只有他能無縫接軌市政。
程清水曾經在前林亞蒓擔任市長期間因涉貪被停職時，代理市長1年7個月，第2次代理是林恊松去年被收押2個多月期間，這次代理市長有可能會代理到市長任期屆滿。
屏東縣政府民政處長徐富癸表示，屏東市為屏東縣首善之區，縣長潘孟安期待代理市長程清水能為屏東市帶來更多的展望。對於三度受託代理屏東市長，程清水表示，自己生於屏東、長於屏東，時刻關心屏東的大小事，本次代理亦深感任重道遠，將竭盡所能為民服務，更以市民的需求及各項建設為重，讓屏東市成為宜居的城市。