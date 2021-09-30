養成每天騎25公里的好習慣　司沛涵撐過疫情難熬時期

COVID-19新冠病毒肆虐以來重創全球經濟，而承辦活動賽事的運動產業正是首當其衝的重災戶之一，因長時間無法舉辦活動，業務幾乎歸零，使產業瞬間變成慘業。曾負責2017臺北世大運新聞中心媒體服務行銷，並榮獲華文公關銀質獎榮耀的驊采整合行銷公司總經理司沛涵說，身處這樣風暴核心的艱難：「疫情突如其來，自己從挫敗到不知所措，天天難以成眠。」





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