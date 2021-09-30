養成每天騎25公里的好習慣　司沛涵撐過疫情難熬時期

COVID-19新冠病毒肆虐以來重創全球經濟，而承辦活動賽事的運動產業正是首當其衝的重災戶之一，因長時間無法舉辦活動，業務幾乎歸零，使產業瞬間變成慘業。曾負責2017臺北世大運新聞中心媒體服務行銷，並榮獲華文公關銀質獎榮耀的驊采整合行銷公司總經理司沛涵說，身處這樣風暴核心的艱難：「疫情突如其來，自己從挫敗到不知所措，天天難以成眠。」
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面對如此困境，這位司總接著娓娓道出讓她堅持下去，並找回工作熱情的動力來源: 「很感謝我老公的鼓勵，他特別買了一台美利達電動自行車給我，天天帶我大清早5:00出門騎車，幫我養成了每天騎車的好習慣。更奇妙的是我發現自己的焦慮感漸漸退去，而那種莫名對運動服務的熱情感覺又出現了。」騎車成為司總堅持下去的動力，騎上電動輔助自行車天天25公里很輕鬆，她還特別提到一群同樣愛騎車的台大EMBA同學指出：「運動有伴真好，騎河濱不過癮，跟著同學陸續挑戰山路像陽明山、劍南山，還有外縣市的高山挑戰路線。」
上坡被老婆刷卡，退休老師也對電動自行車起心動念了
司總愛上騎車最佳夥伴是大學教師退休的老公黃晉揚，黃老師是一位堅持天天要運動的人。『之前老婆忙事業沒時間運動，疫情期間二人養成每天相約去運動，使老婆愛運動是我最開心的事，但其中有點不開心的是-自從她騎美利達的電動車後，我爬坡常看不到她的車尾燈。』
現在這位退休老師也開始對電動(輔助)自行車動念了，準備跟著老婆加入電輔車的行列！