《被擁抱的男人威脅》西班牙篇出動畫 11月26日上映
日本人氣漫畫家櫻日梯子的BL作品《我讓最想被擁抱的男人給威脅了》獲得高人氣，2018年動畫播出後，漫畫發行突破4百萬冊，而連載中獲得最多粉絲喜愛的《我讓最想被擁抱的男人給威脅了～西班牙篇～》也不停收到粉絲許願，期待製作成動畫，近期正式宣布，該作將於11月26日在台上映。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-09-30 21:00:00
《我讓最想被擁抱的男人給威脅了～西班牙篇～》故事講述擁有20年演出資歷，並連續5年獲得「最想被擁抱的男人」的殿堂級男演員「西條高人」，被僅僅3年資歷的新秀男演員「東谷准太」奪走寶座，原本對准太充滿敵意的高人，在經過各種試煉後，決定正視自己的內心，接受准太的心意。
該動畫劇情，在高人贈送的訂情戒指中迎來完美段落，時間線落在他們一同接下新舞台劇《血之婚禮》，在練習佛朗明哥舞蹈的過程，高人發覺自己與准太的才能，依舊存在明顯的差距，為了磨練劇中必要的元素「熱情」，兩人決定飛往西班牙，但是高人卻沒有察覺，在准太內心，仍對高人曾與自己道別的事耿耿於懷。
該作最令粉絲們期待的，就是兩人將在西班牙擦出新火花，並且開始解鎖准太的主線故事，熱愛「西班牙篇」的觀眾，將可以在大螢幕前，享受2人的互動。《我讓最想被擁抱的男人給威脅了～西班牙篇～》預售票10月8日在博客來售票網、金石堂網路書店、買動漫、安利美特線上商店同步開賣。