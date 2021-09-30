第三批BNT疫苗今抵台 平台預約意願衝上376萬人
由台積電、鴻海暨永齡基金會以及慈濟基金會共同捐贈的第三批BNT疫苗54萬劑在今（30）日上午運抵台灣，根據指揮中心最新統計，截至下午17時止，在疫苗意願登記平台上，共有376萬7340人勾選BNT疫苗，其中在9月14日上午10時後登記人數為17萬5565人。
記者林莞茜／綜合報導
2021-09-30 18:08:33
民間所捐贈的BNT疫苗，首批93萬劑在9月2日時抵台，第二批91萬劑在9月9日到貨，再加上今日運抵的54萬劑，累計到貨數達238萬劑，指揮中心將優先開放給12歲至17歲(含)青少年族群在校園造冊接種；其餘則優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲(含)民眾。
首兩批BNT疫苗已在16日完成檢驗封緘作業，並於18日起配送，供學生在23日起於校園內造冊接種。另一部分，在意願登記平台上勾選有意接種BNT疫苗者，截至今日下午17時止，已達376萬7340人進行勾選。
進一步來看登記狀況，在29日16時起，全國意願登記完成總人數為1315萬9142人。其中在9月14日上午10時新增的12至17歲族群共有3萬3595人。但在登記時已完成2劑無法登記疫苗種類有3653人。
指揮中心表示，有意願登記打第1劑為447萬4133人、意願登記打第2劑為719萬3913人，已打2劑者則有149萬1096人。
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