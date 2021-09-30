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「右邊脖子、胸口、手臂都有丘疹，而且很癢」掀開衣服肚子也出現一顆顆的紅疹，住在白沙鄉的高先生上週日進行打草作業，進行到一半，兩邊手臂奇癢無比，而孩子同天也出現一樣發癢的症狀；另一位住在馬公市的許先生夫妻，先生在工地工作回家後，開始皮膚發癢、太太則是清裡花圃後，脖子、手都出現紅疹。
遠距醫療協助 視訊看診幫忙
澎湖醫院匡勝捷院長指出，除了一般民眾外，院內也有護理師與她的孩子出現一樣的發癢的狀況，由於求醫人數越來越多，所以先傳訊息詢問花蓮慈院張中興主任的看法，請她協助幫忙。
除了透過視訊診療即時為病人看診，張中興主任也請匡勝捷院長以膠帶在病人紅疹處取樣後放置玻片，以供後續顯微鏡觀察，並請匡勝捷院長協助詢問病人居住地及工作型態，希望能找出病因。
接觸性皮膚炎 風大刺激肌膚所致
張中興主任表示，大部分紅疹位置出現在衣服無覆蓋的部位，包含頸部、手臂等部位，初步診斷為「刺激性接觸性皮膚炎」，且不具有傳染性，建議病人以弱水流來淋浴，反覆沖洗身體刺癢部位，以減緩皮膚刺激程度，配合局部塗抹類固醇藥膏，通常可有效緩和症狀，若皮膚影響面積過大，可同時口服抗組織胺藥物。
另外，澎湖現在風大，將進入東北季風季節，也建議病人，外出遮蓋頭頸部外，盡量穿著寬鬆長袖衣褲，保護皮膚外也能減緩刺激。
資料來源：健康醫療網 澎湖出現「皮膚紅腫癢」怪病 初判病因出爐
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