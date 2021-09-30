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韓歌手改當演員紅了！王心凌《愛你》原曲是她作品

▲姜世貞（左）曾與Papaya成員推出《Listen To My Word》，王心凌翻唱成《愛你》後爆紅。（圖／東森、王心凌IG、愛你MV截圖）
▲姜世貞（左）曾與Papaya成員推出《Listen To My Word》，王心凌翻唱成《愛你》後爆紅。（圖／東森、王心凌IG、愛你MV截圖）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-30 19:09:42

由韓星朴仁煥、姜世貞、申正允主演的喜劇《絕妙的遺產》，描述一個擁有百億遺產的八旬翁，在偶然的情況下，發現子女們竟為了自己的財產爭吵，他找上30出頭的單身女假結婚，藉此教訓這些不成材的兒子。此外，歌手出身的姜世貞，曾是女團Papaya成員之一，該團推出的《Listen To My Word》，正是讓王心凌爆紅的《愛你》原曲，姜世貞在團體解散後，專心投入演戲，演技如今也獲得肯定。

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▲姜世貞（中）為錢與朴仁煥（左）假結婚。（圖／東森）
▲姜世貞（中）為錢與朴仁煥（左）假結婚。（圖／東森）
姜世貞2000年以歌手身分出道，為女團Papaya成員之一，王心凌的爆紅神曲《愛你》原曲正是她們的作品。2004年她開始演戲，曾以藝名「高娜恩」發展，2017年改回本名繼續參與演藝活動。在《絕妙的遺產》中，姜世貞在市場擔任肉品配送員，為了養家努力工作，但三天兩頭就有人闖禍，留下爛攤子等她去收拾；屋漏偏逢連夜雨，連房產都被假仲介騙走，家人卻將一切過錯歸咎於她。

▲劇中，朴仁煥對孩子心灰意冷，提議假結婚。（圖／東森）
▲劇中，朴仁煥對孩子心灰意冷，決定假結婚。（圖／東森）
劇中，朴仁煥向姜世貞提議假結婚，一年後就能得到三億韓元，雖然自己年紀大了點，但也不至於為錢做到這地步，無奈生活的壓力把她逼到絕境，只得硬著頭皮答應，沒想到這個決定，卻從此改變她的命運。

「國民爺爺」朴仁煥劇中飾演一位冷麵店的老闆，他有四個兒子，除了老三懂事，另外三個完全沒打算好好經營自己的人生，讓他非常煩惱。某天他突然病危險些喪命，發現兒子只顧爭產令他心寒，為了懲罰他們，便找上曾救過他一命的姜世貞，提出假結婚的想法，更選在自己的壽宴上宣布喜訊，讓家人直呼無法接受，引發一連串的風波。《絕妙的遺產》10月1日晚間9點在東森戲劇台首播。

▲▼《Listen To My Word》（上）是《愛你》原曲，王心凌翻唱後爆紅。（影／MBCkpop YouTube）

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