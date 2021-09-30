藍議場前守夜　綠盼好好談、不能永無寧日對抗

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費鴻泰等人昨天拜會立法院長游錫堃表達抗議，立院議事處今天以書面報告，向國民黨說明當天院會立委互調質詢順序的議事程序；但國民黨團無法接受，認為書面報告完全沒有交代當天的爭議，而是推給國會自律。
立法院院會明天將繼續邀請蘇貞昌到立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委從今天下午1時許，便開始輪班在議場前排隊，準備徹夜守候、備戰明天院會。
陳玉珍受訪表示，今晚要在議場外面守著，黨團成員都會團結一致地輪班，且不會在輪值時睡覺，會做好一切戰術準備，兵來將擋、水來土掩，但還不能透露細節。
另外，陳玉珍也指出，實質正義之前必須要有程序正義，國民黨團要求並主張，28日當天的院會議事，自始無效。
民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，國民黨若還要採高度對抗，相信人民自有評斷，呼籲國民黨團，明天大家是否來好好談；明天以後的立法院會變成怎樣，各黨心中必須要有正確理念，總不能永無寧日的對抗。
柯建銘指出，立委對行政部門有監督權，所以總質詢一定要舉辦，總預算也要趕快付委審查，這是普通的道理。他說，「對我們來說，要面對所有的一切，希望化解大家的對立」。
時代力量立法院黨團總召邱顯智則說，時力不會杯葛蘇貞昌上台，也希望國民黨不要杯葛議事，不該妨礙其他立委的質詢權益，應該做一個忠誠反對黨，有什麼問題就透過質詢跟蘇貞昌直球對決、進行實質監督，期盼所有議事程序能順利進行。
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，明天院會民眾黨團不會杯葛，也期盼執政黨或在野黨都能夠理性面對問題，朝野對立、衝突絕非全民所樂見，希望國會議事正常運作。
邱臣遠說，最大責任還是在於蘇貞昌，應該肩負起溝通等責任。他呼籲蘇貞昌釋出善意，對於行政院相關施政及國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程被外界質疑不夠透明的部分，向大家說明清楚，緩和朝野之間的緊張對立。（編輯：林興盟）1100930