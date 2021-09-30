台股市值9月縮水1.59兆元　台積電下滑8816億元

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據統計，台股9月上市公司總市值自新台幣53.64兆元滑落至今天的52.05兆元，共縮水1.59兆元。台股權值最大的台積電9月股價下跌34元，跌幅5.54%，市值縮水8816億元，滑落至15.03兆元，下滑金額居台股之冠。
日月光投控9月市值縮水854億元，居次；鴻海市值也縮水831億元，居第3。大立光表現也不盡理想，市值縮水657億元。
反觀台塑9月股價自102.5元攀高至113.5元，上漲11元，漲幅10.73%，市值增加700億元，表現最佳。旭隼也有不錯表現，9月股價自1240元飆高至1710元，大漲470元，漲幅達37.9%，市值增加410億元。
兆豐國際投顧研究部協理黃國偉表示，台股近期可視為是自8月20日的16248點反彈至9月6日的17633點後的修正，維持箱型整理格局。
黃國偉說，近期國際有許多干擾因素，包括中國恆大債務危機、美國舉債上限、美國公債殖利率上揚等，其中，恆大債務危機及美國舉債上限預期短期應不會有明確結論。
他認為，美國公債殖利率及美元指數動向應是影響短期國際股市和台股後市重要因素，美國公債殖利率若進一步走高，恐將影響股市評價調整，美元指數走高，可能引發資金自新興市場移出，都是重要觀察指標。（編輯：黃國倫）1100930
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