再駁吸毒！不願提告前男友 江俊翰：受到難以形容的傷害
49歲的男演員江俊翰被前男友指控吸毒、多人運動，他隨後在壓力下坦承自己是同性戀，但否認吸毒，還曬出藥物陰性證明自清，前男友武男後來則是發出道歉啟示，雙方關係讓人霧裡看花。對於前男友的不實指控，江俊翰今（30）日晚間委託律師發出聲明，「對於涉及親密關係暴力之各種不實指控加以否認，並已公開驗尿報告為自己澄清，對造當事人亦業已於同日晚間就不實指控公開致歉。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-09-30 21:56:57｜2021-09-30 22:07:30
聲明除了再度自清沒有吸毒外，也希望外界可以給當事人喘息空間，最後也表示不會提告前男友，「未經同意公開他人同志身分及不實爆料之行為，絕非應被容忍，惟當事人年邁家母視對造當事人為家人，且年紀尚輕仍有大好前程，故希望寬厚處理，因此，當事人遵從家族意願，不提出刑事告訴。當事人感謝媒體及粉絲的關懷，感謝公司力挺，也請社會各界支持、關心此類親密關係暴力之受害者。」
江俊翰也在臉書上表示：「一直以來，我總是抱持著開朗和人性本善的心態來面對這個世界，然而，有時候真實的世界並不是真的如此，於是，真心付出了，也真心的受到難以形容的傷害了...對於近日因為我私人的事情，浪費社會成本，謹致上12萬分的歉意，也希望本次事件可以到此為止，祝福所有無論同性異性的朋友，都能遇到最適合最幸福的歸宿。」
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