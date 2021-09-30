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老公拒絕陪產！剖腹妻臉綠曝「原因」　網噓爆：不是男人

▲原PO即將剖腹產，但老公卻不願意陪產，而原因僅是因為「怕做PCR檢測」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO即將剖腹產，但老公卻不願意陪產，而原因僅是因為「怕做PCR檢測」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-30 23:03:47

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不僅病患本身，就連陪病家屬入院前也都需要經過篩檢，確保無染疫風險；不過，就有一名即將生產的準媽媽發文抱怨，表示老公擔心PCR戳鼻子會痛，所以不陪她入院待產，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在臉書粉專《靠北老公2.0》發文，表示自己就快要剖腹了，而醫院也告知陪同家屬必須做篩檢，豈料先生一聽到就說「我不想做篩檢，我怕痛」。

▲原PO即將剖腹產，但老公卻不願意陪產，而原因僅是因為「怕做PCR檢測」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO即將剖腹產，但老公卻不願意陪產，而原因僅是因為「怕做PCR檢測」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
但這也讓原PO聽完相當無言，認為「一個女人為你辛苦懷胎十月生小孩，產檢過程經歷無數次抽血檢查和喝糖水，結果你一個男人棉花棒插鼻孔，幾秒的時間都不願意」，讓她不禁在文末發問「想問大家的先生都是勇者還是弱者」？

貼文一出，網友全傻眼，「這男人很俗辣，標準的只會爽而已」、「真的結了婚都不要馬上生，很多人的嘴臉都是婚後一陣子才會露出來」、「傻眼，生小孩的痛老婆都忍了，一個小小小小棉花棒弄個鼻子而已多難，是不是男人啊？」、「怕痛。那就結紮了啦！這輩子都不用陪產也不用篩檢」、「這種的基本上可以打入冷宮了，當初是被什麼蒙蔽了雙眼呢？懷胎十月生孩子比較痛吧」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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