老公拒絕陪產！剖腹妻臉綠曝「原因」　網噓爆：不是男人

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但這也讓原PO聽完相當無言，認為「一個女人為你辛苦懷胎十月生小孩，產檢過程經歷無數次抽血檢查和喝糖水，結果你一個男人棉花棒插鼻孔，幾秒的時間都不願意」，讓她不禁在文末發問「想問大家的先生都是勇者還是弱者」？
貼文一出，網友全傻眼，「這男人很俗辣，標準的只會爽而已」、「真的結了婚都不要馬上生，很多人的嘴臉都是婚後一陣子才會露出來」、「傻眼，生小孩的痛老婆都忍了，一個小小小小棉花棒弄個鼻子而已多難，是不是男人啊？」、「怕痛。那就結紮了啦！這輩子都不用陪產也不用篩檢」、「這種的基本上可以打入冷宮了，當初是被什麼蒙蔽了雙眼呢？懷胎十月生孩子比較痛吧」。（編輯：郭佩蓉）
陪產
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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