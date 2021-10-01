NOW早報／Toyz女友被起底！男友爆販毒發IG　超狂背景曝

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而網友在事件發生後，也前往奈奈的IG查看動態，發現奈奈並未針對男友的醜聞發表聲明，而是曬出穿著黑色勁裝站在車子前面業配宣傳文，絲毫沒有要對此事做出回應，讓許多網友留言表示「真的不說一下事情嗎？身為女友會不知道？」、「知道Toyz販毒的事情嗎？不要包庇耶」，但目前該貼文已被設置不能留言且看不見留言內容。
事實上，奈奈除了男友Toyz是知名度超高的實況主外，背景來頭也不小，父親是「台灣賽車教父」的陳俊杉，自1989年開始參加國際比賽，為目前國內最資深的國際級職業車手，所主導的AAI首度將台灣車隊推向國際，奈奈因為受到父親影響，在年僅16歲的時候跳級Formula Master測試，當天跑出接近職業車手的成績。
機師居檢違規還偷情空姐？華航祭重懲：無限期停飛
機組員又見防疫違規！根據週刊昨（30）日報導，有機師於「5+9」加強自主健康管理期間，多次邀請非同住友人至住家作客群聚，更爆出已與未婚妻訂婚的他，竟留宿另一名空姐過夜。對此，華航證實，該機師於居檢期間外出違規事證明確，將依員工獎懲規定從重議處，無限期取消其空勤資格。
首批客製化BNT疫苗55萬劑抵台 郭台銘：明再送60多萬劑
首批客製化標籤BNT疫苗約55萬劑，昨（30）日清晨運抵台灣。鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘今日也PO文表示，除了今天的55萬劑BNT抵台外，今（1）日將又有60多萬，並預估4日到貨20多萬，合計完成140萬劑的運送。
債務危機延燒！恆大7天內2度跳票 投資人未收到利息
中國恆大債務危機持續延燒，讓投資人心惶惶。在9月23日才傳出未支付8350萬美元（約台幣23.2億元）境外債券利息，9月29日再度被爆出，未向投資人支付4750萬美元（約台幣13.2億元）的境外債券利息。7天內2度跳票，恆大對此卻保持沉默。
20歲以上都能打高端！第10、11輪施打品牌揭曉
指揮中心昨（30）日於記者會上宣布，凡是年滿20歲以上之國人均能接種國產高端疫苗，而指揮中心發言人莊人祥也進一步透露，接下來在第十輪會以AZ與高端疫苗為主，而第11輪則是BNT疫苗，目前我國疫苗覆蓋率為55.71%，劑次人口比65.84%。
今日天氣／華南水氣移入 北部東半部降雨機率增加
今（1）天北部跟東半部地區整天都有不定時的短暫陣雨，尤其是北部山區及東北部地區雨量有機會達到大雨等級，中南部地區大致是典型夏季午後局部短暫雷陣雨的天氣，特別在山區容易有短延時的局部大雨發生，請大家外出要攜帶雨具備用；氣溫方面，白天各地高溫落在31至34度之間，整體感受偏熱，戶外活動請多補充水分。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。