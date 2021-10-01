房市／新北市最親民3條路在這所大學旁

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信義房屋淡水北新店副店長鄭奕軒表示，3條親民路段共同特色都是在淡江大學附近，因此優勢是生活機能完善，並有多條公車路線往返淡水捷運站，交通便利，也因淡江大學周邊發展較早、當初規劃也因應學生居住需求，許多屋齡20年以上、20-25坪的小坪數物件，因此總價親民。
3條路的房屋類型與購買族群略有不同，鄭奕軒進一步說明，學府路位置就在淡水捷運站對面，位於精華地段，多為30-40年的公寓居多，單價行情依屋況是否重新整理落在17-21萬之間，因為單總價親民，吸引外地沿著捷運沿線找房的年輕首購族。
而水源街二段則是以屋齡20-25年的大樓居多，這些大樓為因應學生居住需求，有許多收租型套房產品，單價約在18-20之間，部分學生家長考量小孩租房4年的租金，會乾脆買下小套房，住4年再轉手售出，也有部分置產收租族群。
鄭奕軒表示，而北新路則是以屋齡20-25年的大樓居多，單價在18-20萬左右，產品類型則偏住家型格局，多為25-26坪，因此總價較其他2路段高，因為近淡海輕軌淡金北新站，因此也由沿著輕軌購屋的外地年輕購屋族群。
鄭奕軒表示，淡水本地換屋族群大多換往淡海新市鎮屋齡較新、坪數較大的房屋，因此這些路段的低總價中古屋，多是外地預算有限的購屋族承接，他們到淡海新市鎮比較過後，舉例要買室內兩房約15-16坪空間，中古屋因公設比低，只需買20多坪，而新成屋則須買至30多坪才有同樣的使用坪效，總價就差至100多萬。不過，鄭奕軒也提醒，這些路段的中古屋屋齡較舊，因此大多管線要重新更新或整理屋況，購屋族須預留相關預算。