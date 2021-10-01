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房市／新北市最親民3條路在這所大學旁

▲水源街二段因近淡江大學，以收租型套房產品居多，總價親民。（圖／NOWnews資料照片）
▲水源街二段因近淡江大學，以收租型套房產品居多，總價親民。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-10-01 08:30:00

據統計，今年第2季新北市房價親民的3條路都在淡水，購屋總價約為500萬左右，分別為學府路、水源路二段、北新路，在地房仲觀察，3條路都在淡江大學周邊，因此生活機能佳，也因屋齡較舊且早期規劃小坪數因應學生居住需求，因此購屋總價親民。

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金融聯徵中心公布今年第2季房貸申貸資料，新北市房價親民的3條路都在淡水，分別是學府路平均授信額度307萬，若以貸款7成回推購屋總價約為438萬，水源路二段平均授信額度328萬，購屋總價約為468萬，北新路平均授信額度357萬，購屋總價約為510萬。

信義房屋淡水北新店副店長鄭奕軒表示，3條親民路段共同特色都是在淡江大學附近，因此優勢是生活機能完善，並有多條公車路線往返淡水捷運站，交通便利，也因淡江大學周邊發展較早、當初規劃也因應學生居住需求，許多屋齡20年以上、20-25坪的小坪數物件，因此總價親民。

3條路的房屋類型與購買族群略有不同，鄭奕軒進一步說明，學府路位置就在淡水捷運站對面，位於精華地段，多為30-40年的公寓居多，單價行情依屋況是否重新整理落在17-21萬之間，因為單總價親民，吸引外地沿著捷運沿線找房的年輕首購族。

而水源街二段則是以屋齡20-25年的大樓居多，這些大樓為因應學生居住需求，有許多收租型套房產品，單價約在18-20之間，部分學生家長考量小孩租房4年的租金，會乾脆買下小套房，住4年再轉手售出，也有部分置產收租族群。

鄭奕軒表示，而北新路則是以屋齡20-25年的大樓居多，單價在18-20萬左右，產品類型則偏住家型格局，多為25-26坪，因此總價較其他2路段高，因為近淡海輕軌淡金北新站，因此也由沿著輕軌購屋的外地年輕購屋族群。

鄭奕軒表示，淡水本地換屋族群大多換往淡海新市鎮屋齡較新、坪數較大的房屋，因此這些路段的低總價中古屋，多是外地預算有限的購屋族承接，他們到淡海新市鎮比較過後，舉例要買室內兩房約15-16坪空間，中古屋因公設比低，只需買20多坪，而新成屋則須買至30多坪才有同樣的使用坪效，總價就差至100多萬。不過，鄭奕軒也提醒，這些路段的中古屋屋齡較舊，因此大多管線要重新更新或整理屋況，購屋族須預留相關預算。

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