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台中景點｜雪山山脈環抱下的浪漫  秋賞台版美瑛絕美花海 

台中景點｜雪山山脈環抱下的浪漫  秋賞台版美瑛絕美花海 
台中景點｜雪山山脈環抱下的浪漫  秋賞台版美瑛絕美花海 

行遍天下旅遊網

2021-10-01 07:30:41

【圖／文：Paul Chi．整理：行遍天下】

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來到台中梨山的福壽山農場，一年四季各有不同草花、紅葉、雪景等旅遊主題，每年中秋節左右盛放的大波斯菊花海，無疑是秋天的焦點之一。在這裡賞大波斯菊與山下的感覺截然不同，綿延花海背倚空靈的雪山山脈，賞花的同時還可大啖脆口的蜜蘋果，鄰近的武陵農場也正值墨西哥鼠尾草花季，讓人一趟旅程，多重享受。

▲有著雪山山脈為背景的大波斯菊，是福壽山紅葉季之前的一大焦點。
▲有著雪山山脈為背景的大波斯菊，是福壽山紅葉季之前的一大焦點。
福壽山農場  雪山山脈伴花海

9月的福壽山農場，在楓葉季節登場之前，大波斯菊、蜜蘋果搶先一步捎來秋意。千里迢迢開車福壽山看大波斯菊？全台各地的休耕田不就有一樣的花海了？但福壽山的大波斯菊花海區是福壽山紅葉季之前的一大焦點，不用閃避雜亂的電線桿、鐵皮屋，有著盡是山上清爽的空氣、台灣百岳為背景，幸運的話還可看到雲海、日出，偷跑的變葉植物也會趕來湊熱鬧逐漸轉紅，讓人不虛此行。

▲雪山山脈環抱的福壽山農場，讓人有種置身異國的浪漫想像。
▲雪山山脈環抱的福壽山農場，讓人有種置身異國的浪漫想像。
福壽山的大波斯菊花田，一般多分布在製茶廠周邊空地、以及果樹觀察區，清透的藍天下，大波斯菊花田、雪山山脈加上成排的杉木為背景亮眼入目，讓人有種置身北國的浪漫想像。除了花海，福壽山的秋天也是高麗菜、蜜蘋果收成的季節，丘陵地上隨著地勢起伏綿延的高麗菜田，果園區裡則有著滿樹紅通通的蜜蘋果，說這裡是台灣的北海道美瑛丘陵，一點也不違和呢！

▲隨著地勢起伏綿延的高麗菜田，也是福壽山給人的經典畫面。
▲隨著地勢起伏綿延的高麗菜田，也是福壽山給人的經典畫面。
▲福壽山是全台蜜蘋果最大的產區，9月起即是成熟季節。
▲福壽山是全台蜜蘋果最大的產區，9月起即是成熟季節。
武陵農場  紫色魅惑超亮眼

梨山的另一大旅遊亮點武陵農場，9、10月也正值墨西哥鼠尾草花季，這片花色紫藍、花形有點神似甜薰衣草的花田，就位在入口的花園處，開車經過，一道紫色魅惑讓人不注意到它都難，這個季節來訪梨山可也別錯過了。

▲每年的9～10月，是武陵農場的墨西哥鼠尾草花季。
▲每年的9～10月，是武陵農場的墨西哥鼠尾草花季。
景點推薦

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：(04)2598-9202

網址：https://www.fushoushan.com.tw/

武陵農場

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

電話：04-2590-1257

網址：https://www.wuling-farm.com.tw/tw/index.php



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