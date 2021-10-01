今起水氣增多！北部、東北部溫度略降 新竹以南空品不佳
中央氣象局表示，今（1）日起水氣增多，雲量增加，北部和東北部局部以及金門、馬祖有短暫陣雨，中南部和東南部有午後雷陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，各地氣溫為北部24至33度、中部25至34度；南部28至34度，東部24至32度。氣象局也提醒，中颱蒲公英正往日本接近，與台距離1600公里，今、明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海地區易有長浪發生，儘管岸邊晴朗、無風，仍需多加留意。
記者林莞茜／綜合報導
2021-10-01 07:59:49｜2021-10-01 08:02:24
氣象局表示，今日北部跟東半部地區整天都有不定時的短暫陣雨，尤其是北部山區及東北部地區雨量有機會達到大雨等級，中南部地區大致是典型夏季午後局部短暫雷陣雨的天氣，特別在山區容易有短延時的局部大雨發生，請大家外出要攜帶雨具備用。氣溫方面，白天各地高溫落在31至34度之間，整體感受偏熱。
氣象專家彭啟明在臉書也指出，目前影響台灣的天氣系統主要還是偏北風環境，但和昨天不同的是，今天的空氣較潮濕，加上太平洋高壓對台灣的影響減弱，使整體的不穩定度上升。另外中國東南沿海附近有微弱鋒面南下接近，也帶來不穩定的環境，使得北部和東北部今天的雲量會比昨天多，也比較容易有局部短暫陣雨。中南部也因整體的大氣不穩定度上升，山區較容易出現午後雷陣雨。
彭啟明說，到了周日，太平洋高壓對台灣的影響再增強，台灣附近的風向也轉為偏東風，西半部將會回到穩定炎熱的天氣，東半部因位於迎風面將天氣較不穩定轉為雲多有雨。
此外，彭啟明提醒新竹以南地區的民眾要特別注意空氣品質，因為微弱的偏北風環境，使得新竹以南等背風側地區的擴散條件不佳，空氣品質容易達到對敏感族群不健康的橘色提醒等級。尤其在週末逐漸轉為偏東風之後，西半部的擴散條件仍然不好，尤其中部還是要注意空氣品質仍有可能達到橘色提醒等級。