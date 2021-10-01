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近日節氣到了秋分，秋燥轉盛，對黏膜系統特別有影響，最明顯的就是咽乾、喉嚨痛，另一個是眼睛癢、鼻過敏。王翊錞醫師說明，咽喉炎主要症狀為喉嚨乾、喉嚨不舒服，如喉嚨痛、喉嚨乾、異物感、常想清喉嚨、說話吃力、聲音沙啞；另外焦慮或抑鬱症患者有時也有長期的喉部腫痛。
不適主因 嘶吼、空污、菸酒、刺激食物
這些症狀多由於嘶吼、空氣污染、抽菸、喝酒、刺激的食物等引起；王翊錞醫師提醒，有一個要特別注意是半夜咳嗽，除了氣喘外，還有可能用口呼吸，多因患鼻炎、鼻竇炎、鼻息肉或鼻中隔彎曲，讓未經過濾、未加溫的空氣直接經過咽喉，造成喉嚨不適。
慢性咽喉炎保養 三茶飲改善不適
王翊錞醫師分享幾個茶飲，臨床上可以改善不適：
◎胖大海茶、羅漢果茶
胖大海、羅漢果、玉竹、薄荷適量、水適量泡茶
適合咽喉實熱的朋友，適用於大聲溝通、或是偶爾高聲唱歌後咽喉刺痛，吞嚥明顯加重。這個大家耳熟能詳，但是這兩個藥有點寒性，腸胃不好的人喝了，可能會導致腹瀉，所以一般會建議稍微加點一兩片黃耆、甘草養胃補氣。
◎玫瑰薄荷茶
玫瑰、薄荷、陳皮適量、水適量泡茶
適合肝鬱氣滯的朋友，容易發脾氣，咽喉異物感、常想清喉嚨、說話吃力。
◎加減增液湯
玄參30克、麥冬連心24克、細生地24克
用水1.6升，煮剩600亳升，去渣
適用於陰虛的朋友，通常會有長期喉嚨痛兼便祕，臨床上通常老師比較多會有這樣的狀況，假如老師上課會覺得聲音有點乏力，也可以加黨參9克進去一起煮。這個方也是會有軟便效果，所以腹瀉的朋友盡量不要服用。
王翊錞中醫師 學經歷中醫皮膚科醫學會 專科醫師
中醫兒科醫學會 專科醫師
台北市聯合醫院 醫師
馬祖無中醫鄉巡迴醫療 醫師
中國醫藥大學國際醫療服務隊 講師
北醫中國醫藥研究社 講師
臺大傳統醫學研究社 講師
中國醫藥大學學士後中醫學系畢業 中醫師
台灣大學藥學系畢業 藥師
資料來源：健康醫療網 喉嚨卡卡有點痛 慢性咽喉炎保養喝這三種茶
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