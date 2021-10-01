肉圓到底哪款才好吃？老饕狂喊「2物」不能少：口感完美
肉圓是台灣特色美食之一，常見以炸或蒸的方式料理，外皮獨特口感和美味餡料，讓許多老饕愛不釋手。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到「哪款的肉圓好吃？」貼文曝光引發熱議，就有老饕點出肉圓配料「2物」不能少。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 09:26:02｜2021-10-01 09:27:49
原PO表示，北部肉圓炸到酥脆的外皮，包的內餡是紅肉加點蒜泥，淋的是紅醬，配一碗魚丸湯或貢丸湯都很棒；中部肉圓外皮很軟Q，包的內餡是白肉，淋的醬汁有白色或橘色，搭配點清湯也好吃；南部肉圓則以蒸的為主，可以加點香菜，不禁好奇詢問廣大鄉民「你喜歡吃哪一款肉圓？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「一定要用炸的」、「肉圓除了炸的以外，都是邪魔外道」、「彰化肉圓」、「屏東肉圓無敵」、「說實話我覺得炸的被蒸肉圓海放一百條街」、「蒸的屌打」、「白醬的好吃」。
對此，有老饕指出，美味的肉圓有「2配料」不能少，就是筍丁和香菜，有了筍丁口感才完美，「裡面要有筍丁」、「加香菜」、「餡也有分包純五香瘦肉條或肥瘦切丁，有的會有筍丁、香菇末、栗子整顆或切丁」。（編輯：賴詠璿）