日職／結束11年生涯！火腿「手帕王子」齋藤佑樹宣布引退
火腿隊今天正式宣布，「手帕王子」齋藤佑樹本季結束後正式引退，他在火腿效力11年，曾被譽為是王牌接班人，可惜今年他都在二軍出賽。二軍出賽11場，3勝1敗，防禦率5.63。
記者吳政紘/綜合報導
2021-10-01 10:14:50｜2021-10-01 10:25:58
齋藤今年改穿上火腿隊球星象徵的1號球衣，他表示：「我決定要本季結束後引退，很抱歉無法滿足各位的期待，對於最後還是支持我的球迷們，我真的很感謝，可以跟火腿隊最棒的隊友一起打球，我真的感到很幸福。」
齋藤佑樹在甲子園跟田中將大的對決讓他聲名大噪，因此有「手帕王子」的綽號，還引起「手帕旋風」，如今他也要正式離開球界。
齋藤是清宮幸太郎早稻田實業高校的學長，他在高三時2006年春夏甲子園都有出賽，夏季跟田中將大競爭，連打到15局不分勝負，隔日再戰，最後拿下冠軍。
而他在投手丘上用毛巾擦拭汗水的特別姿態，也讓日本全國陷入瘋狂，他也幫助早大在日本全國大學選手權睽違33年奪冠，大一就拿下MVP，2010年經由選秀加入火腿，生涯在日職因傷困擾，88場出賽，15勝26敗，防禦率4.34。