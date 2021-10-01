頭暈４類型一張圖了解！醫：成因各不同，３情況盡早就醫！

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４種頭暈各不同，當下觀察以利就醫詳述！
眩暈：眩暈是４種頭暈當中最常見種類，患者感受有如乘坐雲霄飛車、咖啡杯一般天旋地轉，較輕微的患者感受則有如地震般晃動。眩暈常見因內耳石出問題所引起，例如良性陣發性姿勢性眩暈症，又稱耳石脫落症，主要是因頭部劇烈晃動所致，例如快速的起床或躺下，造成內耳石位移出原本該在的位置。其他也包括了梅尼爾氏症、前庭神經炎等。但也有可能是因大腦問題所致，中風、腦部腫瘤等較嚴重的問題所引起，需經過檢查確認。
頭昏：頭昏患者會感受到頭部悶悶脹脹、不清爽的感覺，常見原因包括中暑、生活壓力、血壓升高、過度操勞、睡眠不佳，另外，憂鬱、焦慮等心理疾病也可能造成頭昏。一般而言，頭昏較無傷大雅，不太會影響身體健康。
暈厥：暈厥的患者會有一種使不上力、有氣無力、甚至快要暈倒的感受。除此之外，患者也常見合併「黑矇」的現象，也就是眼前一片黑，這些症狀通常幾秒鐘就消失。這種情最常出現在「姿勢性低血壓」。除此之外也包括「迷走神經性暈厥」，也就是患者在受到外在強烈刺激下，產生暈厥的情況，例如暈針，或是吵架吵到暈倒、被嚇昏等等。這類型的頭暈通常無傷大雅，不會影響健康，但少部分的心血管疾病或神經系統疾病，例如心律不整、嚴重心瓣膜疾病、中風等也會出現這樣的情況，因此還是建議患者就醫檢查。 不平衡：不平衡感較為少見，患者會有失去平衡感、站不穩、有如走在吊橋上的感受，特別是在站立、走路時更為明顯。此情況多與神經系統疾病有關，較常見如小腦疾病、周邊神經病變等。
頭昏不代表事小，部份情況感受因人而異
盧泰潤醫師表示，引起頭暈的原因繁多，除了上述以外，也包括了貧血、電解質不平衡、血糖過高、血糖過低等問題，這類型的患者感受不盡相同，有人會是以頭昏表現，有人會是暈厥，也可能是眩暈或不平衡。
頭暈時坐下休息多觀察，３種情況盡早檢查！
盧泰潤醫師表示，民眾在出現頭暈情況時，應先尋找安全地點稍作休息，確保安全，並且觀察當下的感受，多留意發作的時間、程度以及伴隨症狀。上述四種頭暈當中的「眩暈」、「暈厥」和「不平衡感」常涉及較嚴重的心血管疾病或神經系統疾病，因此會建議直接就醫檢查。而「頭昏」大多較無傷大雅，因此可以先行觀察並且和過去頭昏的經驗相比較，倘若頭昏程度比以往還要劇烈或是時間持續太久，才需要就醫檢查。
頭暈後靜養要注意什麼？醫指４重點要留意！
在保養改善上，因頭暈的可能性非常多，因應不同原因會有不同的改善方式，大致方向盧泰潤醫師建議患者避免頭部或身體劇烈搖晃、突然改變姿勢，例如坐一陣子再下床等。並且也盡量避免處於高處或行車，因為頭暈發作的時間無法掌握，假若頭暈突然發生的當下正在騎行機車等，將可能帶來不可預期的傷害。
需特別留意的是，許多民眾認為頭暈是出自於營養不良，又或者多補充點營養可以改善頭暈的情況，對此盧泰潤醫師建議先進行檢查再補充營養為佳，以避免不當攝取營養反而傷身。
舉例來說，許多人認為會頭暈是出自於貧血，又自己認定貧血是出自於缺鐵，但其實頭暈如前述所見原因繁多，未必就是貧血，且貧血的成因也有很多種，未必就是缺鐵。在沒有缺鐵的情況下過度補充鐵，就很有可能出現「鐵質沉積症」傷害到肝臟功能，更嚴重還可能面臨需要使用螯合劑才能將不必要的鐵質排出體外。再次提醒，如有遇到頭暈情況，應盡早就醫檢查為佳。
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