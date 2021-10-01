我是廣告 請繼續往下閱讀
藝人舒子晨曾透露，過去因不正確的使用刺激性保養品，導致肌膚受傷，長期有皮膚泛紅、乾燥、刺痛與長丘疹的困擾，直至尋求皮膚科醫師諮詢，才被確診為「玫瑰斑」。皮膚專科醫師何秋燕說明，玫瑰斑屬於慢性的皮膚發炎疾病，而導致玫瑰斑的原因與環境及生活習慣相關，像是日曬、熬夜、使用刺激性肌膚產品、常吃刺激性食物、情緒亢奮或易緊張等都可能誘發玫瑰斑。另外，近來醫學研究發現，玫瑰斑與蠕形蟎蟲數量過多也息息相關，何秋燕醫師進一步解釋，蠕形蟎蟲本來就少量存在人體皮膚，但當蟎蟲繁殖過多，大量咬食肌膚表皮和表皮分泌的油脂，加上寄生在蟎蟲體內的細菌，綜合起來可能造成皮膚發炎進而引發玫瑰斑。
正確保養很重要 須遠離惡化因子
針對玫瑰斑患者的肌膚保養，皮膚專科醫師蔣富強建議以簡單自然為原則，不須多道程序，除了避免刺激感較重、揮發性強、含香精、防腐劑的保養品，肌膚偏乾性的患者應著重保濕，而偏油性的患者應注重清潔，適度下降肌膚油度可控制蠕形蟎蟲的量，以達到控制發炎的程度，也可使用健保或自費藥品治療。此外，化妝會造成肌膚一定程度的負擔，若非不得已需化妝，則需選擇清爽好推勻的化妝品。蔣富強醫師提醒，熱會使玫瑰斑惡化，患者應遠離有熱的元素，像是曬太陽、吃辣、喝酒、泡溫泉、桑拿等。除此之外，近來因新型冠狀病毒肺炎疫情需長時間配戴口罩，除了悶熱也容易因摩擦引發毛孔發炎或是使玫瑰斑加重。
遵從醫囑並搭配良好作息與保養是關鍵
皮膚專科醫師吳仁欽指出，玫瑰斑雖然無法根治，但目前已有藥物可以有效控制並消除相關症狀，且因每位患者的症狀差異極大，須經由專業皮膚科醫師評估，選擇適合的治療方式。吳仁欽醫師強調，醫師的專業經驗與患者的良好配合是治療玫瑰斑的關鍵，切勿自行到藥局買藥來擦或因狀況改善便自行停藥，患者需遵從醫囑定期回診、追蹤與治療，並搭配良好的生活作息與保養習慣，才能長期控制病況，舒子晨也以自身經驗呼籲，若有肌膚問題一定要找專業皮膚科醫師諮詢，聽從醫囑並正確治療，才能與玫瑰斑和平共處。
疑似玫瑰斑須盡早就診並對症下藥
期盼透過玫瑰斑衛教宣導活動，協助有相關困擾的民眾找出問題原因並對症下藥，若想了解更多玫瑰斑資訊請上酒糟不糟衛教網站www.rosacea.com.tw。
資料來源：健康醫療網 臉紅、冒痘易忽視 藝人舒子晨以親身經驗呼籲重視玫瑰斑
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊