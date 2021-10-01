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台灣侵襲性肺炎鏈球菌感染症死亡數 為流感併發症重症死亡的16倍
黃立民醫師表示，雖然流感致死人數減少，但從流感感染數可發現病毒仍於持續蔓延。美國2010~2020年因流感死亡人數為12,000~61,000人，更高達81萬人因流感併發重症住院，而肺炎鏈球菌正是導致流感併發細菌性肺炎的主因之一。
呂俊毅醫師指出，肺炎鏈球菌平時多半潛伏在人類鼻腔中，當人體因感冒或免疫力下降時，肺炎鏈球菌便伺機而動。今年疾管署最新傳染病統計顯示，2021年全國侵襲性肺炎鏈球菌感染症累積死亡數為流感併發重症死亡的16倍之多。
黃立民醫師進一步說明，荷蘭最新研究指出，2020年肺炎鏈球菌感染人數雖有下降，但患者感染後30天的死亡率竟較2019年高出3.1倍；而台灣2020年也因新冠肺炎之故，民眾防疫意識提升，肺炎人數大幅下降，但因肺炎重症、進入加護病房治療的人數並未隨之減少，侵襲性肺炎鏈球菌感染症猶如社區中潛藏危機。
新冠及流感季雙夾擊 年長、慢性病患風險高
新冠疫情當前，再加上流感季夾擊，一旦感染新冠病毒或流感，若再合併侵襲性肺炎鏈球菌感染症，將是引起重症或死亡的主要原因，也會增加臨床治療困難度。黃立民醫師強調，過去台灣防疫有成，民眾配合政府各項防疫措施多屬於防禦措施，面對秋冬各種感染疾病的威脅，除了落實防疫的基本功之外，亦要懂得主動出擊、做好完整保護。呂俊毅醫師提醒，成年慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等）、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者、5歲以下兒童等為肺炎鏈球菌感染的高風險族群，在接種流感疫苗的同時，應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，自主提升保護力，以減低醫療體系的負擔。
拳擊國手黃筱雯共同呼籲：新⋅左流右肺 全面防禦
主動出擊 全民保護力升級
首次擔任衛教宣導大使的黃筱雯分享：「對抗疫情、避免細菌、病毒的感染真的好比一場大型拳擊賽，賽場上除了抵禦對手猛烈攻擊，拳擊致勝的關鍵更在看準時機，主動攻擊。」此次受邀，她也不禁透露，阿公年事已高，再加上有心血管疾病、抽菸史為肺炎鏈球菌感染的高危險族群，此次合作也讓他提醒家人應多加注意。從小筱雯由阿公、保護長大，後續將帶阿公前往評估並與醫師諮詢疫苗施打的問題，希望未來自己亦能成為守護家人健康的保護傘。
資料來源：健康醫療網 新冠流感雙夾擊 「新」左流右肺避免肺炎鏈球菌侵襲
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