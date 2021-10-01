公費流感疫苗開打！防疫大使「新醬」現場接種萌翻全場

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薛瑞元特別提醒，今年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27％全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，也需「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種；而接種流感疫苗除能減少流感的感染風險和降低重症機率外，對於COVID-19也具有減少重症的效果。
至於為何需間隔7日，周志浩說明，由於少數人施打疫苗會出現發燒等症狀，那為了釐清是哪劑疫苗所產生的不良事件，所以建議隔7日，因為如果身體有不舒服，7日左右也大約結束，之後在施打另一種疫苗，可清楚了解是哪一種疫苗所造成不良反應。
另針對何為四價疫苗？周志浩指出，四價疫苗是內含2個A型病毒株、2個B型病毒株，這些病毒株是由世界衛生組織收集全世界的資料，研判最有可能流行的病毒株，能對人體有達到7成以上的保護力；但如果預測不準的時候，遇到其他病毒株，還是會有3、4成的保護力。
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段；接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。
疾管署也提醒，今年全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。