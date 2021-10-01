COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

公費流感疫苗開打！防疫大使「新醬」現場接種萌翻全場

▲防疫大使譚艾珍的孫子「新醬」於記者會現場，率先施打流感疫苗。（圖／翻攝自疾管署直播訊號）
▲防疫大使譚艾珍的孫子「新醬」於記者會現場，率先施打流感疫苗。（圖／翻攝自疾管署直播訊號）

記者賴志昶／台北報導

2021-10-01 11:17:27｜2021-10-01 11:25:19

衛生福利部疾病管制署今（1）日舉辦「讓健康與我們同在一起」110年度公費流感疫苗開打記者會，邀請衛生福利部次長薛瑞元、疾病管制署署長周志浩、副署長莊人祥、防疫大使譚艾珍與女兒歐陽靖及孫子新醬一家三代一同出席，並由周志浩、譚艾珍與孫子新醬於現場率先施打，共同呼籲符合公費對象的民眾，配合開打時程儘速接種，以於流感流行期來臨前獲得完整保護力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
薛瑞元指出，時序入秋，天氣轉涼，就是流感開始盛行的季節，也是流感疫苗開始施打的日子；流感疫苗游於疫苗效期與每年變異株的關係，所以是每年都要施打，目前受到疫情影響，是COVID-19與流感疫苗兩邊一起打，這個對醫療體系的施打量能是很大考驗。

薛瑞元特別提醒，今年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27％全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，也需「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種；而接種流感疫苗除能減少流感的感染風險和降低重症機率外，對於COVID-19也具有減少重症的效果。

▲衛福部疾管署今（1）日舉辦公費流感疫苗開打記者會，邀請疾管署副署長莊人祥（右起）、疾管署署長周志浩、衛福部次長薛瑞元、防疫大使譚艾珍與女兒歐陽靖及孫子新醬一家三代一同出席。（圖／翻攝自疾管署直播訊號）
▲衛福部疾管署今（1）日舉辦公費流感疫苗開打記者會，邀請疾管署副署長莊人祥（右起）、疾管署署長周志浩、衛福部次長薛瑞元、防疫大使譚艾珍與女兒歐陽靖及孫子新醬一家三代一同出席。（圖／翻攝自疾管署直播訊號）
至於為何需間隔7日，周志浩說明，由於少數人施打疫苗會出現發燒等症狀，那為了釐清是哪劑疫苗所產生的不良事件，所以建議隔7日，因為如果身體有不舒服，7日左右也大約結束，之後在施打另一種疫苗，可清楚了解是哪一種疫苗所造成不良反應。

另針對何為四價疫苗？周志浩指出，四價疫苗是內含2個A型病毒株、2個B型病毒株，這些病毒株是由世界衛生組織收集全世界的資料，研判最有可能流行的病毒株，能對人體有達到7成以上的保護力；但如果預測不準的時候，遇到其他病毒株，還是會有3、4成的保護力。

疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段；接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30至80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％。

疾管署也提醒，今年全台約有4000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀