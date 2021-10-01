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薛瑞元次長表示，今（110）年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，也需「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種；而接種流感疫苗除能減少流感的感染風險和降低重症機率外，對於COVID-19也具有減少重症的效果。同時也感謝自108年底全球COVID-19疫情發生以來，每位配合防疫的民眾及醫護人員的協助與付出，期望大家繼續共同努力，讓健康與我們同在一起。
病毒不分年齡與性別 家長孩子一起打
防疫大使譚艾珍分享，家裡也有女兒與年滿1歲的孫子，自己也會常外出拍片，於工作場合接觸人群機會較高，因此特別重視身體健康，每年都會接種流感疫苗，保護自己和家人；女兒歐陽靖也分享這是兒子新醬首次接種流感疫苗，並以當媽媽的心情呼籲，病毒不分年齡與性別，家長一定要帶小寶貝打流感疫苗，讓自己安心，孩子健康。
10/1第一階段開打 4000家合約診所預約
疾管署指出，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30-80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。
疾管署也提醒，今年全臺約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通(https://antiflu.cdc.gov.tw/)、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。
資料來源：健康醫療網 10/1公費流感疫苗開打！ 滿6個月大即可接種
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