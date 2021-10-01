陳熙鋒48歲生日爆喜訊　與圈外女友祕密登記結婚

本土劇男星陳熙鋒是陳宇風雙胞胎兄弟，早期組偶像男團「Top Twinz」出道，近期加入民視八點檔《黃金歲月》演出，昨（30）日他在棚內度過48歲生日，同劇演員范瑞君、羅巧倫、謝京穎及蔡力允等人一起簇擁慶生，陳熙鋒也宣布晉升人夫的好消息，與圈外女友登記結婚。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-01 12:41:24
陳熙鋒表示現在年紀越來越年長，就不喜歡過生日，但昨天的驚喜對他來說就是爽快，尤其在民視拍八點檔，每一部戲都有演員結婚，很高興這一次終於輪到他了，只是先跟圈外女友登記結婚，想等疫情趨緩，再來宴客。被問到生日願望，他表示就是希望正在ON檔的《黃金歲月》能夠收視再創新高，而第二個願望就是希望疫情能夠平穩，這樣就能夠跟老婆出國度蜜月。
陳熙鋒感謝幕前幕後的工作人員，竟然幫他慶生，大家先放下手邊工作，一起為他唱生日快樂歌，讓他直呼真的太幸福了，不愛甜食的他也趁機嗑了生日蛋糕及氣泡水。謝京穎沒有班還特地到棚內，讓陳熙鋒又驚又喜，謝京穎表示因為一得知「爸爸」生日要上班，又聽過他很喜歡用酒做料理，所以就送心想事成的酒，讓他很感動。
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