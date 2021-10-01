男刮刮樂10張全槓！驚曝彩券行「暗黑手法」：高機率不中
彩券行除了彩券能買之外，也有不少人喜愛買刮刮樂來碰個手氣，而除了彩券行之外，也時常可以在夜市、宮廟看到有人獨立販售，吸引平常想試手氣的民眾購買。而近日，就有網友分享自己去彩券行買刮刮樂之後，卻意外發現「暗黑話術法」，自己慘賠5000元，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-01 16:32:51｜2021-10-01 16:33:32
原PO在「我愛刮刮樂刮卡作公益」臉書社團貼文指出「前幾天去宮廟拜拜，在路邊小攤販買了兩張，都是200元，刮中15000元；昨天晚上去家裡對面彩券行，買一張777中2100元，剛剛去買飯，買了另一款五百元的刮刮樂，架上就剩下10張全買了，結果連100塊都沒有中，老闆娘當時還跟我說大獎都還沒出來喔，可以拼看看一次買，結果真的超扯....全槓龜」。
貼文一出，網友紛紛回應「如果同一本500的剩10張，那表示五千元獎項已經被刮走了！只有老闆知道的秘密！」、「如果一直強調大獎還沒出來，通常都是有人中一定金額，煽動客人買」、「只要一直強調『大獎還沒開』的絕對都不會中居多，人性就是這樣」、「我去宮廟路邊攤也都會一直強調這邊五千元大獎還沒刮出！結果買了都沒中」。
也有網友分享經驗表示「每次去宮廟時，路邊都會有刮刮樂老闆說這裡每本都會有五千元，這本還有四張還沒有人刮到五千，傻傻地買結果連中個一百都沒有，這是慣用的話術法」、「彩券行的老闆講的話真的參考就好，不要玩超過，每次玩固定一個金額，超過就別玩了！」、「仔細想，如果四張鐵定有五千，那老闆幹嘛不自己花錢買四張反賺三千？所以一直強調大獎沒開的都先不要衝動！高機率不會中！」（編輯：張嘉哲）