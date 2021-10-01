第四批67萬劑BNT疫苗抵台了！陳時中：共計到貨305萬劑
中央流行疫情指揮中心今(1)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第四批BNT疫苗67萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-01 14:07:55｜2021-10-01 14:11:34
指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨305萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑，以及於今日送達的67萬劑。本批疫苗效期至2022年2月10日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。
對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心也再次表達由衷的謝意。
指揮中心表示，第十期提供第二劑AZ、高端疫苗及加開BNT疫苗第一劑接種，對此，指揮中心公布，預約時間為10／4上午十點到10／5下午四點止，接種時間則是10／7-10／14。
※【NOWnews 今日新聞
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