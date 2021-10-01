戶外爬山健行可以不用戴口罩？陳時中：週日宣布鬆綁規定
行政院政務委員張景森今（1）天透露，與衛福部長陳時中交談時有提到，針對戶外爬山戴口罩的議題，張景森表示，陳時中提到，在野外空曠又沒有什麼人的地方，不需要戴口罩。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-01 14:26:00｜2021-10-01 15:31:15
究竟戶外爬山、跑步、健行是否應該戴口罩？陳時中今天在指揮中心例行會議上表示，相關在戶外戴口罩規定，會統一在星期天做宣布。
陳提到，農委會也有反應，在田間、田野裡面，很多是一個人在耕田，但是整個田是空的，這種情況下強制戴口罩不盡合理，陳時中強調，現在大家也看到相關確診案例，九月每天平均不到兩人本土確診，對於戶外空曠地方鬆綁規定，會在週日一併跟大家做報告。
陳時中表示，對於口罩規定鬆綁，即便是遊樂園也可以，主要要用人流的角度來做評估。但是陳時中也強調，這個議題大家相當重視，但是還沒正式公布前，希望民眾還是照著規定來做。
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