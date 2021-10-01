COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

戶外爬山健行可以不用戴口罩？陳時中：週日宣布鬆綁規定

▲指揮中心表示將針對戴口罩相關規定做出鬆綁。（示意圖／取自pixabay）
▲指揮中心表示將針對戴口罩相關規定做出鬆綁。（示意圖／取自pixabay）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-01 14:26:00｜2021-10-01 15:31:15

行政院政務委員張景森今（1）天透露，與衛福部長陳時中交談時有提到，針對戶外爬山戴口罩的議題，張景森表示，陳時中提到，在野外空曠又沒有什麼人的地方，不需要戴口罩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
究竟戶外爬山、跑步、健行是否應該戴口罩？陳時中今天在指揮中心例行會議上表示，相關在戶外戴口罩規定，會統一在星期天做宣布。

陳提到，農委會也有反應，在田間、田野裡面，很多是一個人在耕田，但是整個田是空的，這種情況下強制戴口罩不盡合理，陳時中強調，現在大家也看到相關確診案例，九月每天平均不到兩人本土確診，對於戶外空曠地方鬆綁規定，會在週日一併跟大家做報告。

陳時中表示，對於口罩規定鬆綁，即便是遊樂園也可以，主要要用人流的角度來做評估。但是陳時中也強調，這個議題大家相當重視，但是還沒正式公布前，希望民眾還是照著規定來做。

▲10月1日本土零確診，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
▲10月1日本土零確診，疫情持續穩定。（圖／NOWnews製圖）
▲10月1日本土案例零確診，各縣市確診數不變。（圖／NOWnews製圖）
▲10月1日本土案例零確診，各縣市確診數不變。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀