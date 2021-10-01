屏東幸福巴士走出原鄉　枋山鄉路線10月1日啟航

屏東縣枋山鄉幸福巴士今 (1)日 啟航，由泰博科技企業捐贈無障礙 7 人座小巴，帶領幸福巴士服務跨出原鄉。屏東縣 9 個原住民鄉皆有幸福巴士服務後，更進一步將幸福巴士服務推進偏鄉，目前縣內共有 25 輛巴士行駛 35 條路線，是全國幸福巴士最多的縣市。屏縣府將持續擴大幸福巴士服務範圍，提升偏鄉就醫、就學、日常採買、洽公等接駁服務便利性。

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▲屏東縣枋山鄉今(1日)10時於莿桐腳濱海遊憩區停車場辦理「啟動巴士 啟動幸福」通車典禮。（圖／屏東監理站提供, 2021.10.01）

交通部公路總局推動公路公共運輸計畫，屏縣府攜手中央及當地公所推動偏鄉「幸福巴士」政策，讓公所雇用在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學，並於 109 年底達成 9 原鄉皆有幸福巴士服務之目標，而在今年，縣府更進一步將幸福巴士推進偏鄉，目前縣內共有 25 輛巴士行駛 35 條路線，是全國幸福巴士最多的縣市。

高雄區監理所長李瑞銘表示，高雄區監理所及屏東縣政府積極規劃、輔導偏鄉公共運輸，今年 9 月份屏東縣來義鄉、瑪家鄉及三地門鄉陸續辦理通車典禮，再加上今日枋山鄉幸福巴士預約線通車，讓屏東縣許多偏遠或交通不便地區的交通服務更臻完善。

經國立中山大學協助枋山鄉公所規劃路線，並經縣府輔導提案後，獲交通部公路總局補助 160 萬元營運費用，行駛車輛則由泰博科技企業董事長陳朝旺先生捐贈，民間企業與政府一起努力，才促成這樁美事。

▲屏東縣枋山鄉幸福巴士今(1)日啟航，由泰博科技企業捐贈無障礙7人座小巴，帶領幸福巴士服務跨出原鄉。（圖／屏東監理站提供, 2021.10.01）