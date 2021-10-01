呱吉控搭肩被惡瞪　龍龍認不和「年紀可以當我爸」

夏于喬、凱爾、湯志偉、范乙霏（Albee）、龍龍（林千聿）、劉樸、導演謝念祖今（1）日出席《丞相，起風了》線上發布會，舞台劇以喜劇挑戰網軍議題，探討網路惡意留言的嚴重性，跳出來指控薩泰爾公司霸凌的龍龍，演來百感交集，對於呱吉爆料不知怎麼跟龍龍相處、搭龍龍肩膀被瞪等語，龍龍也率直回應：「我們年紀相差比較大，他都可以當我爸了，沒有共同話題很合理，畢竟個人不喜歡尬聊，遇到不熟的人也不知道聊什麼。」
記者羅凌筠/台北報導
2021-10-01 15:15:41｜2021-10-01 15:34:37
龍龍參加博恩辦的售票脫口秀《炎上 BURN—徐乃麟》演出，不滿薩泰爾成員老K拿她和前男友賀瓏的情事寫段子，私下還跟東區德嘲諷和賀瓏發生過關係會致人性格扭曲，呱吉（邱威傑）也跳出來爆料和龍龍相處的軼事，像是龍龍因為在群組講話沒人回，傲嬌怒退群組，在《吐槽大會》舞台上他搭龍龍的肩膀，結果被龍龍轉頭怒瞪，「我每次都告訴自己，這輩子不要再跟這種人有太多深入的交往。」
龍龍聞言回應，呱吉可能年紀大比較敏感，那時候她被請上舞台謝幕，「他站在旁邊搭我肩，有人碰妳一定都會看一下啊，我就眼睛大看起來比較兇，不好意思啦，被瞪到可以去收驚。」而槓上薩泰爾的博恩跟老K，工作上會不會受影響？龍龍說：「影響一定會有，總不能被欺負了一直忍著，這不是忍忍就過的事情，選擇講出來我就要自己承擔，我也努力往其他地方開展枝葉。」因為這次事件收到媽媽安慰訊息，龍龍才看第一行字就噴淚，她語帶哽咽說：「媽媽跟我說走演藝圈這條路很不容易，會有很多負面批評，但媽媽會在我旁邊。」
夏于喬首次演出舞台劇就演女主角，心情十分的緊張，劇中她飾演千面女郎，靠頭腦和外貌行騙頂層社會，「她是一家麵攤的女兒，但對外她卻自稱自己是海歸子女，講話會故意有點ABC，但回家面對媽媽時，講話就會非常本土。」呈現兩種不同樣貌。Albee飾演女團團長，笑說壓力很大：「因為除了我之外的團員們，都是舞蹈系畢業的，所以我自己必須更加努力跟上進度，我們常常預定4個小時的練習時間，最後都是2個小時就結束，大家真的太厲害。 」因為這次的演出，Albee也一圓想要成為女團成員的願望。