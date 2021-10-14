日照在地化！盼老人不孤獨老 一粒麥子邀民眾幸福一日捐
新冠肺炎疫情未減，人民生活已無法像過去那樣方便自在，公益活動關注度大減，偏鄉資源更是雪上加霜。艾食上「村爸今天吃甚麼」單元，推出「一粒麥子特別企劃」，力挺一粒麥子基金會興建「在地化」多功能日照中心，讓老人不會孤獨老，主廚村爸製作原住民料理，為台東偏鄉地區的老人盡一份心力，強調因為文化習慣的不同，老人照顧是需要「因人而異，因地制宜」，希望民眾共襄盛舉。
記者許家禎/台北報導
2021-10-14 15:00:00
一粒麥子基金會認為，當子女與資源都往都市流動，老齡化社會的台灣偏鄉，就有許多弱勢孤身的老人必須獨自面對衰老過程，老人家們自理能力不再，這時不只有三餐溫飽問題，更重要的是老人家心裡的感受，他們對老的孤獨感與無力感，基金會希望藉由自地自建興建「在地化」多功能日照中心，讓熟悉的環境消彌老人家的不安，帶入正面樂觀的態度，讓老人家不會孤獨老。
一粒麥子的多功能日照中心跟其他日照中心最大差別，在於「在地化」與「從『心』出發」。多功能日照中心不僅在居住空間的設計上更貼近老人生活，活動上特別讓老人家彼此有所社交與互動。在乎老人家們心裡感受，就連照顧者也特別選擇在地居民，如此一來對當地老人來說更能熟悉、不容易產生距離感！
除了有特色的社區鄰里活動、社區旅行活動、家庭訪視、生活物資補充、社福資源及長照服務轉介外，也有特約物理治療師評估服務對象身心、營養師評估服務對象身體狀況設計菜單，並依個別需求提供早餐及晚餐。另外，針對家庭照顧者更提供了身心紓壓。同時提供短期的夜間住宿服務、到宅沐浴車服務等。
而一粒麥子基金會在疫情期間，要再次喚醒民眾對偏鄉老人的關注，艾食上主廚村爸表示「照顧長輩就是要照顧到那顆心，一粒麥子基金會的多功能日照中心針對每個長輩需求，以獨特的照顧方式照顧，這樣的做法不管在人力、時間、經費上都是巨大的挑戰」，希望民眾以小錢發揮大愛心一塊兒共襄盛舉。
一粒麥子基金會的公益歌曲《有你不孤獨》MV首播，透過偏鄉老人的故事，傳遞「我們都會老，但不會孤獨老」的生活願景。民眾也可以參加艾食上【幸福老頑童】一起吃最下飯照片募集活動，即有機會抽中近萬元大獎。