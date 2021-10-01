P聯盟／創舉！新竹攻城獅辦「大獅賽」找T1球隊對戰

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因受疫情影響，攻城獅球團取消多場實體活動，大部分以線上活動與球迷互動。球團決定舉辦「大獅賽」以維持休賽季熱度，在疫情期間為球迷帶來精彩賽事，並驗收球員們近期苦練成果。根據新竹縣政府防疫指引，本屆大獅賽觀眾人數單場上限為2,000人，共有四場賽事(攻城獅對戰中信特攻、臺藝大、台啤聯隊、臺南台鋼)將開放觀眾入場觀賽，球團將為季票會員保留一樓獅心瘋席次。
網路轉播部分，共三場賽事(攻城獅對戰臺藝大、台啤聯隊、臺南台鋼)將由亞洲最大串流娛樂社群平台17LIVE獨家播出。除了場上球員互相切磋外，攻城獅球團希望透過此賽事與各球隊交流，也將邀請大學球隊小編參與「場邊社群培訓課程」，讓更多有志於投入職業運動產業的大學生獲得更多實戰機會。
新竹街口攻城獅於上賽季敬陪末座，球員於場上處理球的能力仍有大幅進步空間，休賽季期間教練團將「個人能力養成」設定為主要訓練目標，也特別加強攻守端的團隊整合。球團近期簽下林宜輝與郭少傑兩名主將，也在選秀會補進潛力射手朱雲豪，團隊隊型已漸趨完整。
本屆大獅賽雖邀請到不同層級的隊伍，但對於攻城獅皆是不可多得的磨練機會，林冠綸總教練表示：「本次熱身賽重點會聚焦在團隊的小組配合與默契培養。不論對手是誰，我們都會全力以赴，希望球員都能展現出個人技巧的蛻變，並調整到開季最佳狀態！」
新竹街口攻城獅首度推出WINDY CITY城市系列商品，將大新竹知名地標融入其中，包含歷史古蹟「新竹東門城」、竹北名景「斜張橋」、大師名作「新竹高鐵站」、攻城獅的家「新竹縣體育館」，以在地建築文化特色象徵大新竹的過去、現在與未來，勾勒出絕無僅有的風城天際線。WINDY CITY城市系列商品包含綽號版球衣、球褲、短TEE、隨身環保袋、應援毛巾，即日起可於攻城獅官方商城開放購買，大獅賽現場也能夠入手全系列商品。
此系列城市版球衣除了運用經典紫黑撞色外，另一款則取樣新竹縣縣徽配色，搭配出獨特醒目的新竹韻味。攻城獅也將著用城市版球衣出戰大獅賽，兩款城市版球衣背面將採用球員日常綽號，包含「少年家」林明毅、「高老闆」高國豪、「小烈」朱雲豪、「澄爸」郭少傑、「淋一會」林宜輝與「籃紫漢」吳岱豪等球迷耳熟能詳的綽號。