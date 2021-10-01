動力火車扛金鐘壓軸表演 尤秋興「舊疾復發」帶傷上台
第56屆電視金鐘獎典禮將於明（2）日在國父紀念館登場，表演節目包含「按下PAUSE 鍵之後」、「這是綜藝新視代」及「向世界說我們的故事」，將成為典禮3大看點，其中動力火車將用國、台和客語，一次詮釋10首電視主題曲，不過今天尤秋興到場彩排時，右手卻吊著護具，讓大家都非常關心他的傷勢，他坦言因明天無法親自拿吉他上台演唱，感到非常可惜。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-01 17:08:28
被問到手傷有沒有影響心情，尤秋興笑說：「聲音是不會被影響到啦！」表示明天會為了表演整體的美觀，而不攜帶護具上台，不過醫生特別交代手不可以亂動，所以會將手乖乖放在大腿上。另外，平時習慣拿著吉他唱歌的動力火車，比較喜歡用自己彈出來的聲音當作伴奏，沒想到尤秋興卻因為手傷事與願違，讓他略感惋惜。
事實上，今年已經52歲的尤秋興，表示自己是罹患肩周炎，就是所謂的「五十肩」，坦言其實是舊疾復發：「因為年紀到了，使用過度，毛病就出來了，我也搞不清楚為什麼，是最近2周突然發作的，痛到連手都無法抬起來。」好在目前復原狀況良好，也有持續在做復健、治療，大約再過2到3個月就有機會痊癒。
動力火車的演唱會因為疫情延宕2次，好在這次能率先站上金鐘舞台唱歌給大家聽，2人笑說已經很滿足，另外對於演唱會的時間，他們也表示目前還在規畫，時間應該會在明年。
※【NOWnews 今日新聞
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