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陳昇要辦生前告別式　原因公開

▲「新寶島康樂隊」明年成軍30年，陳昇（左）想為團體舉辦生前告別式。（圖／新樂園製作）
▲「新寶島康樂隊」明年成軍30年，陳昇（左）想為團體舉辦生前告別式。（圖／新樂園製作）

記者陳雅蘭/台北報導

2021-10-01 17:08:22

由陳昇、阿Van、黃連煜組成的「新寶島康樂隊」，今（1日）舉辦《剪剪花》新歌演唱會，彩排時他們受訪表示彼此5個月沒見，聊到團體明年成軍30年，可能會辦一場「生前告別式」。陳昇透露因為疫情關係，除了今年初的春酒，期間少了20場演出，崩潰大喊：「我快要火山爆發了！」沒事做的他，只好藉著爬山、騎單車消磨時間。

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▲黃連煜（左起）、阿Van、陳昇今舉辦《剪剪花》新歌演唱會。（圖／新樂園製作）
▲黃連煜（左起）、阿Van、陳昇今舉辦《剪剪花》新歌演唱會。（圖／新樂園製作）
陳昇先前罹患口腔癌，術後健康漸漸恢復，但透露有天回家講話沒聲音，才發現是因為整天沒說話導致，嚇壞老婆，好在只是虛驚一場。此外，因疫情關係，他投資9年的副業餐酒館上個月結束營業，陳昇沒算虧損多少，表示：「在有限的能力下，只能把音樂這項主業認真照顧，或許過一些年可以在宜蘭、墾丁由晚輩再開始經營也不無可能。」

陳昇也表示，疫情期間他一頭鑽進畫畫、寫作的世界，可以好幾天都不跟人說話，也因為喉嚨缺乏運動，「今天演出可能要講完三天可以說的話才會盡興」。至於被問到今年跨年演唱會是否繼續開唱？他望天說：「看看老天爺會怎麼賞飯吃囉！」

「新寶島康樂隊」明年成軍30年，陳昇透露會舉辦大型活動，可以當作是畢業典禮，或是生前告別式，也有可能錄製一張專輯，作為最後的總結。

▲陳昇健康逐漸好轉。（圖／新樂園製作）
▲陳昇健康逐漸好轉。（圖／新樂園製作）

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