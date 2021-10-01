特企／FFBEx古墓奇兵聯合活動開跑！蘿拉·卡芙特參戰！

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《古墓奇兵》代表性人物『蘿拉·卡芙特-Neo Vision-』已經加入拉比斯的世界，於活動期間您將可透過精選召喚，邀請這位強大的NV兵員與你一同戰鬥！此外，覺醒『蘿拉·卡芙特-Neo Vision-』至EX覺醒+1及EX覺醒+3，即可獲得幻兵卡「弒龍激戰」。
精彩的《古墓奇兵》聯合活動內容
共鬥活動「古墓奇兵：失落谷地」：於活動期間，冒險者只要擊敗共鬥BOSS與收集活動硬幣「古代黃金硬幣」，即可利用收集到的共鬥硬幣，進行共鬥抽獎箱召喚！此外，別忘了完成「古墓奇兵：失落谷地・每日挑戰」，來獲得共鬥硬幣與幻礦！
『蘿拉·卡芙特-Neo Vision-』兵員介紹任務：儘管尚未獲得『蘿拉·卡芙特-Neo Vision-』也沒關係，喜愛的粉絲仍可於此關卡中，邀請這位傳奇英雄與您同行一起戰鬥！
《古墓奇兵》合作登入獎勵：於活動期間每日登入遊戲，玩家即可輕鬆獲得眾多召喚券、「蘿拉·卡芙特-Neo Vision-的碎片」，以及數量可觀的幻導石！
「2021秋季硬幣交換商店」：玩家可以透過期間限定的「《古墓奇兵》合作登入獎勵」、「古墓奇兵：失落谷地」共鬥活動或其他各式活動，獲得「2021秋季硬幣」。並利用「2021秋季硬幣」，在2021秋季硬幣交換商店中，交換天翔之珠以及NV召喚券[10張1抽]等豪華獎勵！
每週免費召喚：即日起至10/28活動時間結束止，所有玩家每週皆可免費獲得「10+1召喚(確保1名★5/NV兵員)」，以及「NV召喚劵[10張1抽]」。『蘿拉·卡芙特-Neo Vision-』僅會包含於9/30-10/21的召喚列表中。