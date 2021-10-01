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曾珮瑜《逆局》手捧血嬰超駭人　和李銘順夫妻變仇家

▲曾珮瑜（左）和李銘順繼《做工的人》後再度合作，關係卻從歡喜冤家變成警察與通緝犯。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲曾珮瑜（左）和李銘順繼《做工的人》後再度合作，關係卻從歡喜冤家變成警察與通緝犯。（圖／愛奇藝國際站提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-10-01 17:29:15

曾珮瑜和李銘順繼《做工的人》後再度合作，從歡喜冤家變成警察與通緝犯，兩人在《逆局》醫院場景上演激烈的對峙戲，最終在嬰兒室裡，譚崇輝（李銘順 飾演）逐步瓦解張逸帆（曾珮瑜 飾演）的內心，讓她崩潰痛哭，兩人互飆演技，讓網友大呼「看哭了」。

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曾珮瑜飾演的殺人魔原為渴望生子的外科醫生，然而卻接連經歷流產及失婚，逐漸扭曲的心理讓她一步步成為了殺人魔，殘忍殺害並分屍多位企圖墮胎的孕婦，一幕手捧血嬰的畫面非常駭人，最後她甚至持槍挾持飾演刑偵隊長的李銘順。

▲曾珮瑜在《逆局》接連經歷流產及失婚，逐漸扭曲的心理讓她一步步成為了殺人魔。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲曾珮瑜在《逆局》接連經歷流產及失婚，逐漸扭曲的心理讓她一步步成為了殺人魔。（圖／愛奇藝國際站提供）
首次挑戰殺人魔，曾珮瑜演技備受網友肯定，她表示：「這角色真的很壓抑，沒有銘順哥的表演，沒辦法讓張逸帆這麼瘋狂。」提及再合作的感覺，曾珮瑜認為很有趣也很開心，因為演員的身分，讓兩人每次見面都是很不一樣的角色和感覺，也大讚李銘順長髮造型很Man。李銘順笑說：「雖然是完全不一樣的關係，但一對戲就仿佛回到《做工》時累積的默契，演起來很過癮」。

▲李銘順（右）長髮造型具男子氣概。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲李銘順（右）長髮造型具男子氣概。（圖／愛奇藝國際站提供）
李銘順、朱軒洋、馬念先、姜康哲、辛樂兒與草爺，今（1）晚將於《逆局》官方粉絲團、愛奇藝官方粉絲團舉辦映後直播，與觀眾分享拍攝祕辛。《逆局》8日將推出特別篇，第二章「微光將近」將於15日晚間8點正式播出，未解的謎團都將在第二章陸續解開。
 

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