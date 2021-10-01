何妤玟聊8年婚再次飆淚 男星竟為「一通電話」自責至今
藝人何妤玟去年與邵天成離婚後，8月就與大隸傳出緋聞，怎料2人最後仍因撐不過磨合期而分開。情路坎坷的何妤玟，在節目上分享感情觀、婚姻觀時總會默默落淚，而這次她在《同學來了》上再次聊到上段婚姻，瞬間淚灑攝影棚，而好友高山峰竟然也與此事有關，坦言因為當時的一通電話自責至今。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-01 18:01:35｜2021-10-01 18:07:15
何妤玟去年結束長達8年的婚姻，高山峰自曝有件事情耿耿於懷，原來是何妤玟經常在半夜打給他吐苦水，但顧慮到要配合家人作息，和自己的已婚身分，難免會視狀況選擇是否接電話，高山峰透露有次漏接何妤玟的電話，當時沒多想的他，沒多久後就在報導中得知對方離婚的消息，才恍然大悟當初那通電話，或許就是何妤玟最需要的陪伴。
此事讓高山峰到現在都相當自責，何妤玟聽到後就止不住情緒，直接淚灑攝影棚：「其實你還是有幫到我，不過也因為這樣我才能積極面對，找了心理諮商師把問題徹底解決。」
事實上，何妤玟、高山峰私下感情甚好，像何妤玟最近斜槓當起YouTuber，就找了高山峰大聊禁忌話題，靠著超辛辣的談話內容衝點擊率，讓何妤玟大喊一定要報恩：「我只好肉償一次，但前提是你單身。」驚人的報恩方式，讓高山峰備感壓力，但何妤玟接著解釋：「我的意思是肉償到你家，做牛做馬打掃一次。」何妤玟透露自己也認識高山峰的老婆，還會跟她報備與高山峰聊的話題內容，此話一出，讓安心亞質疑：「那肉償的部分，妳有跟他老婆講嗎？」