百貨五倍券商機也拚創意　抽住小豪宅、首創餐廳跨店點餐

振興五倍券將於10月8日正式領用，有百貨業者看好五倍券商機，全館滿5000送500元外，滿額有機會抽小豪宅免費住宿5年，再祭出月月抽儲值金5000元。業者指出，相較去年三倍券，五倍券活動更優惠，不只要推出滿千送百貨動，更要營造好的氣氛與氛圍，因此特地將4樓部分餐廳打造成深夜食堂「Q條通」，首創百貨餐廳可以跨店點餐，民眾可以一次吃到4間餐廳的料理。

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京站時尚廣場(含雙連爵士廣場、小碧潭店)為響應5倍券消費，於10/8(五)到10/24(日)推出「+0攏總來！振興放大500倍」方案。活動期間Q卡友持本人Q卡及當日消費發票於指定櫃位，全館累計消費滿5000送500元，滿10000送1000元以此類推，可累贈。

而2021/10/8(五)- 2022/4/30(六)振興券使用期限結束，Q卡友持本人Q卡，當日消費發票全館消費累計滿5500元即獲抽獎機會乙次，就有機會抽中價值約250萬的「京站花園廣場 小豪宅免費住宿5年」，共乙名，將於2022/5月抽出。

不僅如此，全館消費累計滿5500元即獲抽獎機會乙次，於每月1號抽出5名，預計共抽5次(11/1、12/1、1/1、2/1、3/1) 有機會抽中「儲值金5000元」，最後2022/5/11將再終極加碼抽出50名。

另外，經濟部有「好食券」，京站再豪氣加碼！10/8(五)到10/11(一)，每日12點，Q卡友可於行動APP開搶100元京讚呷飽券，每人每卡每日限領乙次，每日限量1千份。

京站時尚廣場總經理柯愫吟指出，今年5月爆發國內本土疫情，業績最慘是在6月的時候，整整掉了85%、接近9成，幾乎把上半年獲利都吃掉了，後來疫情趨緩，業績與人潮也跟著回來，但到目前為止也未完全恢復，只回到之前的6、7成，如今看好振興五倍券的消費力，再加上之後規劃的線上週年慶與實體週年慶，希望今年第4季業績能大幅提升3成左右。

而為了刺激消費力，京站也再度玩創新！10/8啟動推出百貨首創：4間餐廳跨店點餐服務，在京站4樓打造營業到深夜的「Q條通」，民眾可同時享用活蝦創意料理HEYAHH、日式串燒一鷺Express、金色三麥與海底撈四間餐廳料理，讓民眾享用美食美酒可以更多元、更豐富。周末現場不僅有小遊戲，也邀請台語唱作人陳以恆獻聲參與，展現Q條通的台式浪漫，讓民眾沉浸在微醺的氛圍中。

無獨有偶，10/7到10/31美麗華17週年慶也搭上五倍券商機，全館滿5000送500、化妝品滿3000送300，首五日、末三日新光及永豐聯名卡友單筆滿5000送200，預計推及10萬以上卡友前來消費，更與多達14家銀行聯手推出信用卡刷卡滿額禮。

而特力集團也集結特力屋、HOLA特力和樂、hoi好好生活、Crate&Barrel與特家總代理精品WMF、Wedgwood、Frette、Reve等，聯手祭出豪華家庭版特力振興方案：「特力振興金」、「憑五倍券購物回饋」及「居家好品五折價」三重優惠。

其中，特力振興金部分，凡特力愛家卡會員皆可賺得500點特力振興金，10/8~10/24 至特力屋、HOLA、hoi全台門市，單筆實付5,000元可換得5,500點特力振興金(1點等同1元)，換得500元購物金。