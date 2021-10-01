土城亞洲路拓寬提前完工通車？侯友宜：提前至11月通車
新北市長侯友宜今（1）日赴新北市議會進行施政報告，新北市議員江怡臻質詢時提及，土城區亞洲路去年底進行拓寬增設車道，目前施工順利，是否可望提前通車？侯友宜回應，目前施工相當順利，原本預計明年完工，現在應該會提前至11月通車。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-01 18:44:09
江怡臻指出，台65線開通後，帶動整個土城發展，但是交流道下的亞洲路南接國道3號、北接快速道路，是樹林和土城的主要道路，卻飽受塞車之苦，民眾陳情頻繁，會勘多次都無法有效改善；希望拓寬工程完成後，能整體規劃交通號誌、標線，帶給土城一條安全好走的道路。
此外，在改善前的亞洲路常有行人、車爭道狀況，亞洲路改善後，增加人行道可更讓周遭居民「行的安全」、上下課的學童「走的安心」；另亞洲路目前是大安圳加蓋完成且全面通水的狀態，未來是否能通過豪大雨的考驗，可從今年度烟花颱風來預判，這證明了排水初步過關，希望未來也能夠通過考驗。
侯友宜表示，在地溝通和各局處的溝通協調一定會做好，一起做好工程，而在排水方面，也請水利局負責視察，確定不會影響疏洪，甚至還會因為工程，而讓這區段的防淹水設計變得更好；至於交通號誌整體的改善，也將會責成市府團隊傾聽民意，做好規劃，紓緩塞車車流。