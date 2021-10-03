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影／挑戰組裝「遊戲王」積木　千年級難度連說明書都沒有

影像中心/綜合報導

2021-10-03 18:00:00

遊戲王是風靡全球的一部動漫，在這部動漫中最經典的就是千年積木，不少動漫迷都想擁有，而這款千年積木在市面上也出現了相關商品，讓不少動漫迷為之振奮，近期YouTube頻道「MR.JOE HOBBY.tv」就拿這組商品來開箱，這款商品難度非常高，就連喬老師組裝過程都非常耗時。

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▲千年積木零件很多，組裝上難度非常高。 (圖／MR.JOE HOBBY.tv授權)
▲千年積木零件很多，組裝上難度非常高。 (圖／MR.JOE HOBBY.tv授權)
這款「千年積木」是初代遊戲王最經典的道具之一，因此市面上就有許多類似商品，YouTuber喬老師就打算來挑戰組合這高難度的千年積木，而這次的模型只有基礎的零件說明書，因此喬老師必須在沒有組裝說明書的情況下完成，讓這項挑戰多了可看性。

▲ 喬老師組裝過程不甚毀掉已裝裝好的部分，讓他非常崩潰。(圖／MR.JOE HOBBY.tv授權)
▲ 喬老師組裝過程不慎毀掉已組裝好的部分，讓他非常崩潰。(圖／MR.JOE HOBBY.tv授權)
這次沒有說明書的挑戰也讓喬老師非常頭痛，過程直說不可能做得起來，還在製作過程中一度毀掉原本製作好的部分，讓他非常崩潰，最終花了將近一個半小時組裝完成，他還開玩笑表示武藤遊戲的千年積木從爺爺傳下來，但他只花了一個半小時內就破解了，最後還貼心地將組裝步驟放在影片中，造福購買這款千年積木卻在組裝上遇到困難的觀眾。（文字編輯：胡繼偉）


▶感謝授權： MR.JOE HOBBY.tv
完整影片： https://youtu.be/LcB3zXJs0Gg

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